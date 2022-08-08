 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Сирены тревоги сработали в Израиле после вступления в силу перемирия
Мир
Премьер Израиля заявил о достижении целей операции в секторе Газа
Общество
Вильфанд предупредил о спаде жары в Москве
Мир
Глава АдГ назвала ошибкой Запада отказ от нейтрального статуса Украины
Мир
Зеленский назвал референдумы условием отказа от переговоров с Россией
Мир
В Ливане сообщили о смене курса первого сухогруза с украинским зерном
Мир
Немецкая газета обвинила Европу в энергокризисе в странах третьего мира
Мир
В конгрессе США назвали мошенничеством поставки оружия на Украину
Мир
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 41
Мир
Немецкий политик допустил беспорядки в стране на фоне кризиса
Мир
В Минобороны РФ сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Мир
Министр обороны Израиля поручил готовиться к возобновлению боевых действий
/

Кеш быстрого приготовления: ликвидированы 19 «отмывочных» с миллиардными оборотами

Как работают финансовые «прачечные», сколько их еще остается и чем они мешают экономике
Фото: Getty Images/LordHenriVoton
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок, которые использовались для отмывания денег. Об этом говорится в годовом отчете ведомства, который изучили «Известия». Через подобные «прачечные» ежегодно проходило порядка 30 млрд рублей, уточнили в службе. При этом, по оценкам ЦБ, в прошлом году объем подозрительных операций в банковском секторе сократился на 20%. Эксперты прогнозируют, что из-за западных санкций получат развитие новые способы «отмывания», в том числе через криптовалюту. Кроме того, может активизироваться мимикрия под экспортно-импортные операции — в условиях, когда легальный бизнес ищет новые рынки сбыта, фиктивные договоры с нетрадиционными торговыми партнерами не будут выглядеть столь подозрительно, как раньше.

Российские прачечные

Обменный маневр: как в РФ нелегально выводят цифровые деньги в наличные
И возможно ли взять под полный контроль поток таких активов, если объем сделок с их участием достигает $80 млрд в год

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами за прошлый год ликвидировал 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги. Об этом говорится в отчете ведомства за 2021 год (подготовлен в конце июля 2022-го, «Известия» с ним ознакомились).

Теневые площадки в прошлом году оставались востребованным инструментом для функционирования теневой экономики, подчеркивается в документе. Их еще называют ландроматами (от англ. laundromat — прачечная). С их помощью «серая» экономика снабжается неконтролируемой наличностью и обеспечивается международными трансферами в обход государственного контроля, говорится в отчете.

Ликвидация теневых площадок привела к возбуждению 62 уголовных дел. Росфинмониторинг установил около 4 тыс. организаций и физических лиц, которые принимали участие в их работе. В том числе 49 организаторов, более 100 заказчиков, в пользу которых проводились незаконные операции, и почти 3 тыс. технических участников — в основном фирм-однодневок, через которые проводились платежи. Для сравнения, в 2020 году была пресечена деятельность восьми ландроматов на территории РФ, отмечается в прошлогоднем отчете.

Снести кэш
купюры
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Банковская спецоперация: контроль за счетами граждан усилят
Могут ли из-за этого возникнуть проблемы у законопослушных россиян

Ликвидированные теневые площадки действовали на территории России. Они не являются международными, однако некоторые из них оказывали услуги по переводу денег за рубеж, заявили «Известиям» в пресс-службе Росфинмониторинга. По оценкам ведомства, общий объем операций, который проходил через все ландроматы в 2021 году, составлял около 30 млрд рублей.

— Теневые площадки традиционно предоставляют услуги по получению наличных денег, переводу их за рубеж и транзиту для сокрытия их происхождения. Для этого используются разные финансовые инструменты, корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности. Как правило, услуги теневых площадок востребованы при проведении операций по «серому» импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений, — пояснили в Росфинмониторинге.

Ликвидация этого инструмента для отмывания денег позволила значительно затруднить доступ к сектору незаконных финансовых услуг, повысить законопослушность кредитных и некредитных организаций, в ряде случаев — сделать теневой бизнес невыгодным для потребителей, подчеркивается в отчете службы. Там отмечается, что по-прежнему остаются актуальными риски использования ландроматов при освоении бюджетных средств.

Банк России на постоянной основе во взаимодействии с кредитными организациями и с Росфинмониторингом противодействует отмыванию средств, полученных незаконным путем, заявили «Известиям» в ЦБ. По наиболее актуальным данным регулятора, объемы подозрительных операций в банковском секторе в 2021 году сократились на 20%. Вывод денежных средств за рубеж составил 43 млрд рублей, а обналичивание денег — 62 млрд рублей. Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2021 году, как и в предыдущем периоде, формировался в строительном секторе, торговле и секторе услуг, следует из данных Банка России.

Снести кэш
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Принцип работы

Наиболее распространенный на сегодняшний день способ незаконного обналичивания денежных средств — использование фирм-однодневок, рассказал «Известиям» управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

Крутой пик: ущерб от экономических преступлений побил рекорд за 12 лет
Какие злодеяния совершались чаще всего в 2021 году

— Заказчик денежных средств заключает договор на оказание, к примеру, транспортных услуг с компанией, которую ему предоставляют лица, занимающиеся незаконной банковской деятельностью. Формально подписывает с ней акты приемки работ и оплачивает счет. Поступившие денежные средства перечисляются на счета других организаций (как правило, однодневок). В итоге после ряда таких сделок деньги обналичиваются через «дружественный» банк, подставного вкладчика или через терминал посредством использования банковских карточек подставных физических лиц. Заказчик же получает кеш за вычетом заранее оговоренного процента, — пояснил он.

По словам Алексея Добрынина, услугами ландроматов пользуются фирмы, уклоняющиеся от уплаты налогов, участники наркотрафика и просто лица, имеющие большие финансовые активы и желающие исключить их из поля зрения правоохранительных органов. Суммы оборота на каждой такой площадке варьируются от 500 млн до 500 млрд рублей, оценила адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде.

Снести кэш
валюта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Деятельность ландроматов — тяжелые для выявления и доказывания дела, они требуют долгого и кропотливого проведения оперативно-разыскных мероприятий: получение компьютерной информации, прослушивание телефонных переговоров, контроль каналов связи, оперативный эксперимент. Если говорить о пресечении деятельности теневых финансовых площадок, то 19 — это довольно много и это хороший результат, но в России теневых площадок гораздо больше, — отметила она.

По ожиданиям Елены Менде, санкции и ограничения в работе с нерезидентами вызовут появление новых схем отмывания, в том числе с использованием криптовалюты, подложных документов для перевода денег через транзитные (ранее неиспользуемые) страны под видом импортно-экспортных операций. Эксперт высказала опасение, что с учетом того, что легальный бизнес пытается наладить работу с иностранными партнерами и вынужден искать новые инструменты, теневые площадки будут развивать свои схемы в этих же направлениях: мимикрировать под реальные операции в новом формате, что существенно усложнит работу по пресечению такой деятельности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022