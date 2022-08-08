Кеш быстрого приготовления: ликвидированы 19 «отмывочных» с миллиардными оборотами

Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок, которые использовались для отмывания денег . Об этом говорится в годовом отчете ведомства, который изучили «Известия». Через подобные «прачечные» ежегодно проходило порядка 30 млрд рублей, уточнили в службе. При этом, по оценкам ЦБ, в прошлом году объем подозрительных операций в банковском секторе сократился на 20%. Эксперты прогнозируют, что из-за западных санкций получат развитие новые способы «отмывания», в том числе через криптовалюту. Кроме того, может активизироваться мимикрия под экспортно-импортные операции — в условиях, когда легальный бизнес ищет новые рынки сбыта, фиктивные договоры с нетрадиционными торговыми партнерами не будут выглядеть столь подозрительно, как раньше.

Российские прачечные

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами за прошлый год ликвидировал 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги . Об этом говорится в отчете ведомства за 2021 год (подготовлен в конце июля 2022-го, «Известия» с ним ознакомились).

Теневые площадки в прошлом году оставались востребованным инструментом для функционирования теневой экономики, подчеркивается в документе. Их еще называют ландроматами (от англ. laundromat — прачечная). С их помощью «серая» экономика снабжается неконтролируемой наличностью и обеспечивается международными трансферами в обход государственного контроля , говорится в отчете.

Ликвидация теневых площадок привела к возбуждению 62 уголовных дел . Росфинмониторинг установил около 4 тыс. организаций и физических лиц, которые принимали участие в их работе. В том числе 49 организаторов, более 100 заказчиков, в пользу которых проводились незаконные операции, и почти 3 тыс. технических участников — в основном фирм-однодневок, через которые проводились платежи. Для сравнения, в 2020 году была пресечена деятельность восьми ландроматов на территории РФ , отмечается в прошлогоднем отчете.

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Ликвидированные теневые площадки действовали на территории России. Они не являются международными, однако некоторые из них оказывали услуги по переводу денег за рубеж, заявили «Известиям» в пресс-службе Росфинмониторинга. По оценкам ведомства, общий объем операций, который проходил через все ландроматы в 2021 году, составлял около 30 млрд рублей .

— Теневые площадки традиционно предоставляют услуги по получению наличных денег, переводу их за рубеж и транзиту для сокрытия их происхождения. Для этого используются разные финансовые инструменты, корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности. Как правило, услуги теневых площадок востребованы при проведении операций по «серому» импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений, — пояснили в Росфинмониторинге.

Ликвидация этого инструмента для отмывания денег позволила значительно затруднить доступ к сектору незаконных финансовых услуг, повысить законопослушность кредитных и некредитных организаций, в ряде случаев — сделать теневой бизнес невыгодным для потребителей , подчеркивается в отчете службы. Там отмечается, что по-прежнему остаются актуальными риски использования ландроматов при освоении бюджетных средств.

Банк России на постоянной основе во взаимодействии с кредитными организациями и с Росфинмониторингом противодействует отмыванию средств, полученных незаконным путем, заявили «Известиям» в ЦБ. По наиболее актуальным данным регулятора, объемы подозрительных операций в банковском секторе в 2021 году сократились на 20% . Вывод денежных средств за рубеж составил 43 млрд рублей, а обналичивание денег — 62 млрд рублей. Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2021 году, как и в предыдущем периоде, формировался в строительном секторе, торговле и секторе услуг , следует из данных Банка России.

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Принцип работы

Наиболее распространенный на сегодняшний день способ незаконного обналичивания денежных средств — использование фирм-однодневок , рассказал «Известиям» управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

— Заказчик денежных средств заключает договор на оказание, к примеру, транспортных услуг с компанией, которую ему предоставляют лица, занимающиеся незаконной банковской деятельностью. Формально подписывает с ней акты приемки работ и оплачивает счет. Поступившие денежные средства перечисляются на счета других организаций (как правило, однодневок). В итоге после ряда таких сделок деньги обналичиваются через «дружественный» банк, подставного вкладчика или через терминал посредством использования банковских карточек подставных физических лиц . Заказчик же получает кеш за вычетом заранее оговоренного процента, — пояснил он.

По словам Алексея Добрынина, услугами ландроматов пользуются фирмы, уклоняющиеся от уплаты налогов, участники наркотрафика и просто лица, имеющие большие финансовые активы и желающие исключить их из поля зрения правоохранительных органов . Суммы оборота на каждой такой площадке варьируются от 500 млн до 500 млрд рублей, оценила адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде.

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— Деятельность ландроматов — тяжелые для выявления и доказывания дела, они требуют долгого и кропотливого проведения оперативно-разыскных мероприятий: получение компьютерной информации, прослушивание телефонных переговоров, контроль каналов связи, оперативный эксперимент. Если говорить о пресечении деятельности теневых финансовых площадок, то 19 — это довольно много и это хороший результат, но в России теневых площадок гораздо больше, — отметила она.