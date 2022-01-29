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Крутой пик: ущерб от экономических преступлений побил рекорд за 12 лет

Какие злодеяния совершались чаще всего в 2021 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXEY_MAISHEV
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Крутой пик: ущерб от экономических преступлений побил рекорд за 12 лет
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2022-01-24 11:56:20
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Ущерб от экономических преступлений в 2021 году составил 641 млрд рублей, что стало максимальным значением с 2009-го и почти в два раза превысило результат 2020-го. Это следует из статистики МВД, которую проанализировали «Известия». Число зарегистрированных злодеяний в сфере экономики тоже установило рекорд — за восемь лет — и превысило 117 тыс. Среди наиболее частых преступлений — подделка денег и ценных бумаг, кража и мошенничество, взяточничество, а также налоговые правонарушения. Рост показателей связан с распространением дистанционных способов совершения экономических злодеяний, а также с эффективной работой правоохранительных органов, пояснили эксперты.

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Рост по всем показателям

По данным МВД, наиболее значительная доля злодеяний деловой направленности (41%) в 2021 году пришлась на преступления «в сфере экономической деятельности». Абсолютное большинство нарушений в этой категории составили изготовление, хранение или сбыт поддельных денег и ценных бумаг, но также был зафиксирован ряд случаев отмывания денег, незаконного предпринимательства, неправомерных действий при банкротстве.

Треть (33%) экономических преступлений были совершены против собственности — это кража, мошенничество, присвоение или растрата. А почти каждое пятое нарушение (17,5%) было направлено против государственной власти и интересов госслужбы. К ним относятся, в частности, дача и получение взятки, а также посредничество при этом. Около 6% составили налоговые преступления.

Крутой пик
Кража
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Общее число выявленных экономических нарушений стало максимальным с 2013 года и достигло 117,7 тыс. Это на 11,6% больше, чем в 2020-м, говорится в материалах МВД. Удельный вес этих злодеяний в общем числе зарегистрированных составил около 6%.

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Вместе с тем материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 641,9 млрд рублей. Это почти в два раза больше показателя прошлого года (339,5 млрд) и максимальное значение с 2009-го, когда ущерб от криминальных действий в сфере экономики превысил триллион рублей.

При этом большинство экономических преступлений (57,8%) было классифицировано как тяжкие и особо тяжкие.

«Известия» направили запрос в МВД с просьбой прокомментировать статистические данные.

Дистанционный способ

Действительно, в 2021 году отмечается рост числа экономических преступлений и на то есть две причины, отметила глава АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.рф» Элина Сидоренко. Во-первых, резко увеличилось количество правонарушений, совершенных дистанционно. Во-вторых, правоохранительные органы стали уделять особое внимание раскрытию экономических преступлений. В целом статистика скорее говорит об оптимизации работы правоохранительных структур, полагает она.

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Параллельно с увеличением количества возбужденных уголовных дел отмечается заметное снижение числа жалоб предпринимателей на силовиков, констатировала Элина Сидоренко. Чаще всего сегодня они обращаются из-за нарушений при возбуждении дела, необоснованном отказе в удовлетворении ходатайства/жалобы, а также фальсификации доказательств, заявила она.

Экономическая преступность характеризуется высокой латентностью, то есть совершенные нарушения не всегда регистрируются, а даже зарегистрированные могут быть не раскрыты, констатировала член Ассоциации юристов России Наталья Скрябина. Поэтому рост показателей можно связать с тем, что граждане активнее заявляют о подобных преступлениях, а правоохранительные органы чаще регистрируют и, соответственно, раскрывают большее количество дел, полагает эксперт.

Крутой пик
Тюрьма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В настоящее время фиксируется всплеск криминальных действий, связанных с получением электронной цифровой подписи по поддельным документам для мошенничества с недвижимостью, кредитами и вывода денежных средств, отметила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Нередки случаи, когда целые компании переоформляются по поддельным паспортам, а также множество хищений происходит через финансовые пирамиды (в том числе связанные с криптовалютой).

— Кроме того, не стоит забывать, что в 2020 году многие компании длительное время не работали. Поддержку получили не все, и в итоге ряд фирм не смог исполнить обязательства. Против бизнеса сыграл и рост цен. Зачастую единственным выходом стало решение вопроса в уголовно-правовой плоскости, — заявила она.

В последние годы отмечается существенный рост числа доследственных проверок и возбужденных уголовных дел в сфере налоговых преступлений, констатировал адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. В связи с этим возросла фискальная нагрузка не только на компании, но и на их бенефициаров. Кроме того, принимаются активные меры по пресечению схем по обналичиванию средств, выводимых из легального оборота. Впрочем, достоверность расчетов, обоснованность требований в отношении субъектов ответственности по-прежнему остаются проблемными вопросами, считает он.

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