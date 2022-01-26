Резон охоты: число преступлений с применением карт и телефонов резко упало

В 2021-м впервые за последние три года резко упало количество преступлений с применением банковских карт, различных программ и мобильных телефонов, следует из данных МВД , с которыми ознакомились «Известия». Тогда как ранее с 2019 года оно существенно нарастало по мере всплеска мошенничества в стране. Замедлились и общие темпы роста числа преступлений с помощью информационных технологий, прибавив всего 1,4%, вместо двузначных цифр в предыдущие годы . В компании по кибербезопасности Positive Technologies подтвердили тренд. Впрочем, в банках отметили, что число попыток мошенничества с использованием пластиковых карт, компьютерной техники и мобильной связи стабильно высокое.

Игра на сокращение

В России за прошедший год замедлились общие темпы роста преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий, свидетельствуют данные МВД. По итогам 2021-го зарегистрировано 517,7 тыс. таких дел, что всего на 1,4% больше показателей предыдущего года. Тогда как до этого наблюдался их активный рост: в 2020-м на 73,4% (510,4 тыс.), а в 2019 году — на 68,5% (294,4 тыс.) .

Слабая динамика обеспечена резким снижением количества преступлений с применением ряда методов информационных технологий (ИТ). Из всех указанных в статистике ведомства инструментов, используемых злоумышленниками, по итогам года выросло лишь число преступлений с использованием интернета на 17%, составив 351,4 тыс. Хотя и здесь по сравнению с 2020-м темпы замедлились: тогда отмечался прирост на 91,3% к показателям 2019 года.

По остальным делам, совершенным с использованием технологий, впервые за последние три года наблюдается снижение. Больше всего в абсолютном выражении сократилось количество преступлений с применением банковских карт: до 165,6 тыс., или на 12,9% . Тогда как в 2020 году по ним был зафиксирован рекордный рост, а именно на 453,1% (190,2 тыс.), видно из данных министерства.

Также за 2021-й количество преступлений, совершенных с помощью программных средств, упало с 10 тыс. до 7,2 тыс. (–28,2%), сотового телефона — с 218,7 тыс. до 217,6 тыс. (–0,5%) , следует из статистики ведомства. Деяний с использованием фиктивных электронных платежей и компьютерных технологий стало меньше на 30,6% и 4% соответственно. Ранее в МВД «Известиям» уточняли, что количество дел с использованием информационных технологий в разрезе может превысить общий показатель, так как зачастую одно и то же преступление может совершаться с помощью одного или двух методов.

За год, как отмечается в материалах, сменилась география регионов с наибольшими темпами прироста таких преступлений . Рейтинг возглавили Чечня (135%), Тульская область (64,4%), Республика Адыгея (45,8%), Московская область (34,7%) и Дагестан (30%). Годом ранее субъекты-лидеры и динамика роста были иными: Санкт-Петербург (780,6%), Ингушетия (167,5%), Ленинградская область (142,8%), Севастополь (134,6%) и Москва (132%).

В пресс-службе МВД не ответили на вопрос «Известий» о причинах снижения числа преступлений с использованием информационных технологий, а также о мерах борьбы со злоумышленниками. В Центробанке также запрос «Известий» оставили без ответа.

Рано расслабляться

В прошлом году рост количества мошеннических атак существенно замедлился, и высоких темпов, как в 2020-м уже нет , отметила руководитель группы аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева. Более того, по ее словам, в III квартале впервые за три года зафиксировано снижение числа атак по сравнению с предыдущим периодом.

— В целом замедление было ожидаемо. В 2021-м многие компании успели адаптироваться к новым условиям работы, выработать и внедрить меры по защите своих ресурсов. Во второй половине года несколько снизилась активность шифровальщиков , а поскольку сейчас они являются одной из главных угроз, то это сказалось и на общей динамике, — подытожила эксперт.

Между тем в крупных банках «Известиям» сказали, что не видят снижения количества атак со стороны злоумышленников. Число попыток совершения мошеннических действий с использованием пластиковых карт, компьютерной техники, мобильной связи и других способов стабильно высокое , отметил замглавы департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. В ВТБ сообщили, что за январь-ноябрь прошлого года отразили более 1 млн атак мошенников, что на 10% превышает уровень 2020-го. Наиболее распространенными методами злоумышленников остаются социальная инженерия и фишинг, которые занимают 94% всех атак. Вместе с тем фиксируется рост уровня финграмотности населения: клиенты всё чаще распознают уловки мошенников и передают их номера для блокировки, добавили в банке.

Резон охоты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пока явных предпосылок для снижения количества киберпреступлений нет, уверен руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Эксперт считает, что о переломе ситуации говорить рано, несмотря на рост уровня информированности людей, а также проводимую работу со стороны ЦБ и правоохранителей. Число потенциальных жертв увеличивается, злоумышленники сместили фокус с экономически активной части людей на пожилых , мало что знающих о новых технологиях, отметил он, добавив, что утечки информации из разных источников также не сокращаются.

Реальное положение дел, как считает эксперт, искажает и разрозненность данных, отличие методологий учета таких преступлений, а также нежелание многих граждан обращаться в банк или органы правопорядка после столкновения с мошенниками . По оценкам Владимира Ульянова, в 2022-м количество киберпреступлений продолжит расти. Тому будет способствовать обострение ситуации с «Омикроном». Важно сохранять бдительность и соблюдать цифровую гигиену, напомнил он.

По актуальным данным, приведенным на сайте ЦБ, объем операций без согласия клиентов банков в третьем квартале прошлого года достиг 3,2 млрд рублей, что на 18,5% больше аналогичного периода 2020-го. Доля возвращенных средств от общей суммы равна 7,7% против 13,1% в таком же периоде первого пандемийного года.