Сорвали куш: дороже других стране обошлись экономические преступления

МВД России обнародовало данные по общему материальному ущербу от всех преступлений за минувший год. Преступники всех мастей сделали российское общество беднее на 834,5 млрд рублей. Большая часть вреда (около 650 млрд рублей) оказалась причинена преступниками в экономической сфере. О криминальных наклонностях «белых воротничков» — в материале «Известий».

Статистические данные МВД свидетельствуют, что основной материальный урон в 2021 году нанесли преступления в сфере экономики. Следствием 118 тыс. противоправных деяний стал ущерб почти в 642 млрд рублей. В 2020 году эта сумма составляла лишь 340 млрд рублей.

Почти двукратный рост был связан с участившимися квалифицированными мошенничествами (в сфере кредитования, с использованием электронных средств платежа и т.д.), оборотом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, коррупционными и налоговыми преступлениями.

Заплати налоги и спи спокойно

Количество преступлений в сфере налогообложения выросло как в количественном отношении, так и в части размера ущерба. По оценке специалистов МВД, он достиг почти 85 млрд рублей.

— В 2019 году было зафиксировано 4503 налоговых преступления, в 2020-м — 4872 (+8,2%), в 2021-м — 5543 (+13,8%), — сообщила «Известиям» Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners. — До 2019 года статистическое количество налоговых преступлений снижалось, поскольку изменялась методология подсчета — разные составы УК РФ то относились, то не относились к налоговым преступлениям для целей статистики. По этой причине можно сказать лишь, что темп прироста количества налоговых преступлений в 2021 году ускорился по сравнению с предыдущим годом.

Сорвали куш Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Одной из причин роста числа налоговых преступлений эксперт считает экономические последствия пандемии.

— Большинство налоговых преступлений связано с предпринимательской деятельностью юридических лиц. Тяжелое положение бизнеса во время пандемии, обусловленное необходимостью соблюдения антиковидных ограничений, перевода сотрудников на удаленную работу, временного прекращения работы организаций в отдельных отраслях и прочими подобными факторами, рождает потребность в поиске средств для восстановления своего финансового положения. В ряде случаев такой поиск приводит не только к законному налоговому планированию, но и к противоправному уклонению от уплаты налогов и сборов, сокрытию доходов, имущества, выплате «серых» зарплат.

Не доложить — значит украсть

По мнению Гусятниковой, лучший способ сократить любой вид преступности — убрать или минимизировать стимул к совершению преступлений.

Налоговая система должна быть ориентирована не только на максимальную собираемость налога, но и на защиту субъектов предпринимательской деятельности, в том числе путем предоставления льгот, считает специалист. При этом Гусятникова подчеркивает необходимость организации качественного налогового контроля для обеспечения неотвратимого наказания нарушителей закона в этой области. По мнению юриста, это сделает выгодным для бизнеса соблюдение налогового законодательства и заставит многих добровольно отказаться от преступных намерений.

Трудный год для «решал»

Сорвали куш Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Из общей массы коррупционных преступлений больше половины связаны со взяточничеством. К ответу стали активнее привлекать мелких коррупционеров — число таких дел выросло на треть. Любопытно, что число раскрытых дел по факту получения незаконного вознаграждения почти сравнялось с числом дел, возбужденных против взяткодателей. Значительно больше стало раскрытых дел в отношении так называемых решал, то есть посредников, берущих деньги для передачи должностным лицам для решения какого-либо вопроса в пользу взяткодателя.

— Людей такого рода напрасно недооценивают, отдавая им второстепенную роль в коррупционных схемах, — объясняет офицер одного из антикоррупционных подразделений полиции. — Часто бывает, что они подталкивают чиновника к совершению противоправных действий, выступают своего рода подстрекателями в таких делах. Это, разумеется, не снимает вины с нечистых на руку чиновников, но именно посредники делают рынок незаконных услуг организованным и вовлекают туда должностных лиц.

Борцы за денежные знаки

С января по декабрь прошлого года МВД зарегистрировало 17 055 фактов изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Формально речь идет о снижении числа таких преступлений почти на 9%, но в контексте пандемии, когда оборот наличных сократился в разы, цифра остается тревожной. Чаще всего в ушедшем году подделывали купюры достоинством в 1000, 2000 и 5000 рублей.

Сорвали куш Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

МВД и ФСБ недавно провели совместную операцию в Дагестане. Межрегиональная преступная группа изготавливала поддельные банкноты достоинством 5000 рублей, дублирующие оригиналы на 90–95%. Фальшивки высокого качества печатались в подпольной типографии в селе Сергокала Сергокалинского района республики. Сыщики изъяли четыре клише, пресс-станок, 10 цветных картриджей к принтеру и готовые банкноты на сумму в 12 млн рублей. Задержаны пятеро предполагаемых сообщников.