Афера на три буквы: как махинаторы наживаются на возврате НДС

Российские правоохранительные органы добились экстрадиции из Черногории россиянина, который может быть причастен к хищению более 100 млн рублей из федерального бюджета . По версии следствия, в составе преступной группы он оформил возврат НДС по фиктивным документам. Подробности — в материале «Известий».

Виртуальная отчетность

Житель Ростовской области Николай Каймакчи, обвиняемый в многомиллионном мошенничестве, был 14 января передан властями Черногории представителям МВД и ФСИН России для отправки в Москву.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, Каймакчи в составе организованной группы фальсифицировал документы о результатах финансово-хозяйственной деятельности нескольких фирм в Ростове-на-Дону, что дало этим компаниям право на возмещение НДС из федерального бюджета. По фиктивным декларациям предполагаемым сообщникам удалось завладеть суммой в 100 млн рублей.

Афера на три буквы Николай Каймакчи Фото: МВД России

«Противоправная деятельность группы была пресечена, когда сообщники пытались получить очередное возмещение налога на добавленную стоимость подконтрольной организации в размере более 60 млн рублей за II квартал 2014 года», — сообщила Ирина Волк.

О Николае Каймакчи известно, что он проживал в Таганроге, в 2008 году учредил строительную компанию «Минстрой» и стал ее гендиректором. В 2015-м фирма была признана банкротом, а Каймакчи стал совладельцем другой компании — «Унигифт» (ликвидирована по решению ФНС). Также в 2010 году он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, но деятельность свою в этом статусе давно прекратил.

Ранее «Известия» сообщали об аресте сына известного адвоката Павла Астахова Антона по делу о незаконной схеме с возвратом НДС — ущерб составил 1,2 млрд рублей.

Афера на три буквы Тельман Исмаилов Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Программа передач

Процесс экстрадиции из Черногории Каймакчи интересен в контексте другого резонансного расследования — в отношении олигарха Тельмана Исмаилова. Однако бывший хозяин Черкизовского рынка находится в более выгодном положении — в октябре 2021 года он получил политическое убежище в республике. Российская Генпрокуратура обращалась к властям Черногории с ходатайством об отмене этого решения. Напомним, Исмаилов обвиняется в ряде тяжких преступлений, в том числе соучастии в двух убийствах, незаконном обороте оружия и похищении человека.

— Черногория заключила соглашение об экстрадиции с Сербией, Италией, Македонией, Хорватией и Боснией, — пояснил «Известиям» Шерзод Абдулкасимов, партнер PraeLegal. — Такого соглашения между Черногорией и Россией нет, что является одним из главных преимуществ для преступников, желающих скрыться от российских властей. Одним из преимуществ Черногории для преступников, ищущих убежище, является программа республики «гражданство за инвестиции» (CIP), согласно которой лицам, инвестировавшим в недвижимость на сумму более €250 тыс., предоставляется гражданство.

В очередь за вычетом

Для совершения мошенничества с НДС используется такой популярный инструмент, как налоговый вычет.

— Налог на добавленную стоимость уплачивает налогоплательщик, который использует основную систему налогообложения, — объясняет Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners. — Также налогоплательщик должен иметь право на налоговый вычет.

Афера на три буквы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

НДС взимается при реализации товаров и услуг на территории страны; передаче прав собственности на товары, оказании услуг на безвозмездной основе; выполнении строительных работ для собственного потребления; ввозе товаров на территорию России. В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, НДС не взимается или составляет 0%. При этом плательщик НДС имеет право на налоговый вычет, чем и пользуются мошенники.

— Возврату подлежит разница между входящим и исходящим НДС. Например, организация занимается экспортом сельскохозяйственной продукции и ее входящий НДС составляет 0%, но также закупает сельскохозяйственную продукцию и уплачивает НДС в 10%, разница и составит сумму возмещения НДС, — объясняет эксперт.

Два макета

Недобросовестные предприниматели используют несколько схем для незаконного обогащения.

— Первой и самой распространенной является возврат НДС при экспорте, когда весь исходящий НДС подлежит возмещению, так как входящий отсутствует, — рассказывает Полина Гусятникова. — В таких схемах мошенники, например, заявляют один товар, а за границу едет другой, или сделка происходит между подставными фирмами, а НДС возмещается с несуществующего товара.

Также распространена афера с возвратом льготного НДС.

Афера на три буквы Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Например, компания занимается продажей зерна, НДС при реализации которого составляет 10%, а транспортные расходы облагаются НДС в размере 20%. То есть исходящий НДС будет больше, чем входящий, и 10% разницы подлежит возврату. Эта схема схожа с предыдущей тем, что товары, возможно, не производились, заключенная сделка является фиктивной.

При фиктивных сделках договоры часто заключаются между подставными организациями, принадлежащими одному и тому же владельцу. Передача товара, как правило, в натуре не совершается (да и сама продукция нередко существует лишь на бумаге).