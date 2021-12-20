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Суд арестовал сына адвоката Астахова

Суд арестовал сына адвоката Астахова

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Сына адвоката, бывшего уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова, отправили под домашний арест до 18 февраля. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Таким образом, суд удовлетворил ходатайство гособвинения.

На прошлом заседании 2 декабря Головинский районный суд Москвы оставил Антона Астахова на свободе. Тогда ходатайство следствия не поддержал представитель прокуратуры, заявив, что в деле мало доказательств.

Следователи обжаловали решение в Мосгорсуде.

По данным СМИ, Астахову-младшему инкриминируется совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Адвокат Астахова Михаил Бурмистров от комментариев отказался. Подробности уголовного дела не разглашаются

Однако в СМИ есть сообщения, что Антон Астахов может быть причастен к незаконной схеме с возвратом налога на добавленную стоимость (НДС), ущерб от которой составил 1,2 млрд рублей.

Санкция по ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

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