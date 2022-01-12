Налоговое время: что нужно знать о выплатах с дохода по вкладам

В этом году россиян ждет новый налог — с дохода по вкладам свыше миллиона рублей. Налог в размере 13% будет взиматься как с рублевых вкладов, так и с тех, которые хранятся в иностранной валюте. Его придется уплачивать и пенсионерам. Значение будут иметь процентный доход и величина ключевой ставки ЦБ. Как рассчитают налог и есть ли способы избежать уплаты, выясняли «Известия».

Процентный доход

В 2022 году физическим лицам нужно будет платить новый налог — с дохода по банковским вкладам, полученного в предыдущем году. Налог в размере 13% будет взиматься как с рублевых депозитов, так и с тех, которые хранятся в иностранной валюте.

Налогом облагается не всё тело вклада, а только доход — превышающие 1 млн рублей проценты, помноженные на размер ключевой ставки на начало налогового периода. Если процентная ставка по депозиту ниже ключевой ставки Банка России, вклад облагаться налогом не будет. Ключевая ставка на начало налогового периода (1 января 2021 года) составила 4,25%. Таким образом, процентный доход по вкладам за 2021 год, не облагаемый налогом, — 42,5 тыс. рублей. За всё сверх этого придется отдать государству 13%.

На начало следующего налогового периода, т. е. 1 января 2022 года, ключевая ставка равна 8,5%. Соответственно, если доход от депозита превысит 1 млн рублей, помноженный на 8,5%, то есть 85 000 рублей, то с части дохода, превышающей эту сумму, нужно будет уплатить 13%.

Вклады в иностранной валюте не станут исключением — налог придется платить и на доход, полученный с них. Он будет пересчитан в рублях по курсу ЦБ на дату закрытия счета или на дату фактического получения дохода (процента) на счет вкладчика.

Малая часть

Впрочем, большинство вкладчиков нововведения не затронут. По данным мониторинга АСВ, в 2021 году доля вкладов свыше 1 млн рублей относительно невелика — 2,8% от общего количества привлеченных банками средств физических лиц. А всего на 1 октября в российских банках население открыло больше 240 млн счетов. Причем 20,9% объема сбережений люди по-прежнему размещают в иностранной валюте.

По оценкам профессиональных участников рынка, налог затронет около 1% вкладчиков, которые хранят на срочных депозитах и накопительных счетах в разных банках деньги в общей сумме от 1 млн рублей, указывает Ирина Андриевская, директор по коммуникациям финансового маркетплейса «Выберу.ру».

«Количество счетов, превышающих 1 млн рублей, владельцы которых начнут платить налог, по разным подсчетам составляет немногим более 1%. Под налогообложение попадают рублевые счета, кроме тех, по которым ставка ниже 1%, и эскроу-счетов», — подтверждает Андрей Аржанухин. А вот валютные депозиты под действие нового налога попадают в полном объеме — с полученного по ним дохода налог взимается независимо от процентной ставки.

Как предупреждает исполнительный директор финансового агрегатора «ВсеЗаймыОнлайн» Артур Карайчев, помимо крупных вкладов от миллиона рублей новое налогообложение может затронуть более мелкие, но с высокой процентной ставкой. В этом случае главным фактором является доходность, которая превышает налогооблагаемый минимум.

Другое дело, что сумма с «миллионных» вкладов, по сравнению с полученным доходом, выходит не слишком значительной.

«Предположим, вы положили на вклад 1 января 2022 года 1 млн рублей по ставке 9% на один год. В конце 2022 года получили доход от вклада в размере 90 тыс. рублей. Этот доход превышает необлагаемую сумму в 85 тыс. рублей на 5 тыс. рублей. Соответственно, с этой части и нужно будет заплатить налог. А это составит всего 650 рублей », — поясняет финансовый консультант Юлия Хижняк.

Есть ли способы оптимизировать налог

Можно ли избежать уплаты налога, если раздробить сумму вклада и открыть счета в разных банках? Юристы считают, что это не сработает. Банки будут отчитываться в налоговую по всем вкладам и полученный процентный доход по ним будут суммировать. Исключением станет лишь доход по счетам людей, открытым по ставке до 1% годовых. Это, например, текущие зарплатные счета, вклады «до востребования». Налогом не будут облагаться и доходы по счетам эскроу, которые используются в ипотечном кредитовании.

«Информация обо всех начисленных процентах по всем вкладам за прошедший год будет отправлена банками напрямую в ФНС до 1 февраля 2022 года. Информация о начисленных процентах по вкладам в иностранной валюте поступит в ФНС вне зависимости от ставки вклада. Таким образом, разбивать остатки по счетам на суммы до 1 млн рублей нет никакого смысла» , — объясняет Эдуард Давыдов, партнер международной юридической компании NOA Circle.

ФНС самостоятельно рассчитает сумму налога и до 1 ноября 2022 года пришлет налогоплательщику уведомление об уплате налога по аналогии с транспортным налогом.

« Чтобы понять, сколько налогов придется отдать государству в 2022-м, нужно вспомнить, в каких банках были накопительные счета и срочные депозиты годом ранее. Затем в отделении, приложении или интернет-банке посмотреть выписки по счетам за период с 1 января по 31 декабря 2021 года. С калькулятором просуммировать все начисленные проценты за этот период по всем накопительным счетам и депозитам во всех банках », — рекомендует Ирина Андриевская из «Выберу.ру».

В то же время, как уточняет юрист, нюанс есть с вкладами, выплата процентов по которым предусмотрена в конце срока. Так, если вклад был открыт, например, в 2018 году на три года и проценты по нему начислялись, но не выплачивались вплоть до 2021 года, то под налог попадут все проценты по факту зачисления их на счет в 2021 году, поскольку для физических лиц налоговым событием является фактическое получение дохода.

Диверсификация сбережений

Уплаты налога всё же можно избежать — например, диверсифицировать сбережения. На часть из них можно приобрести акции высоконадежных компаний. Как предполагают участники финансового рынка, налог и введен в первую очередь для того, чтобы граждане не хранили большие суммы на банковских счетах, а шли с ним на рынок ценных бумаг и инвестировали в реальный сектор экономики.

« Правда, с дивидендов вам тоже придется платить НДФЛ, но его уже удержит ваш брокер. То есть вы на руки (а точнее, на вашу банковскую карту) получите дивиденды, уже «очищенные» от налога. Зато высокая дивидендная доходность может позволить вам застраховаться от инфляции, важно только выбрать правильные ценные бумаги» , — отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари».