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Путин поручил ввести налоговый вычет при инвестициях в российские акции
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Путин поручил ввести налоговый вычет при инвестициях в российские акции

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Президент России Владимир Путин 3 декабря поручил внести изменения в законодательство, которые бы стимулировали формирование долгосрочных сбережений у граждан. Так, он поручил проработать вопрос о предоставлении налогового вычета на доходы физических лиц при вложении в российские ценные бумаги.

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«Внести изменения в законодательство Российской Федерации, обеспечивающие создание механизма защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды (аналогично системе страхования банковских вкладов)», — сказано в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил определить критерии и параметры софинансирования из средств федерального бюджета долгосрочных накоплений граждан.

Ответственными за исполнение поручения до 15 июля 2022 года назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Ранее, 29 ноября, Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 7% до 10% внутреннего валового продукта (ВВП) объема ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), при превышении которого их можно инвестировать в различные активы.

Порог повышается с 7% до 10% ВВП, позволяя увеличить ликвидную часть ФНБ на случай неблагоприятных изменений ценовой конъюнктуры. Документ был разработан правительством по поручению Путина. По оценке Минфина, новый порог будет достигнут фондом только к 2024 году.

22 сентября стало известно, что объем инвестиций из ФНБ будет законодательно ограничен актом правительства. Как указано в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов, общий массив средств фонда, направляемый на такие цели, не должен превышать 400 млрд рублей в год.

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