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Каждому по делам: налоговые льготы для компаний увяжут с их инвестициями

Для этого власти начнут собирать данные по вложениям групп фирм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Каждому по делам: налоговые льготы для компаний увяжут с их инвестициями
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2021-11-12 15:07:10
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Налоговые стимулы для компаний увяжут с их инвестициями. Для этого планируется улучшить качество статистики по капиталовложениям, говорится в презентации об итогах деятельности и задачах Минэкономразвития (есть в распоряжении «Известий»). До конца 2021 года будет организован сбор данных по инвестициям холдинговых структур и проведена работа с теми, кто регулярно не делится информацией с Росстатом. В результате объем «видимых» государством вложений компаний увеличится на 1–2 п.п, прогнозируют в Минэке. У чиновников есть понимание, что компаниям, которые направляют прибыль на инвестиции, стоит вернуть часть налога на нее, уверены эксперты.

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Улучшить картину

В марте 2021 года президент Владимир Путин призвал собственников крупных российских компаний инвестировать большую часть средств внутри страны. По его мнению, вместо того чтобы выплачивать дивиденды и размещать деньги в «тихих гаванях» российские фирмы должны «направить их на развитие собственных или новых бизнесов внутри России». И перед правительством стоит задача по созданию благоприятных условий для таких внутренних вложений, добавил он.

Впоследствии Минфин подготовил варианты повышения налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. По замыслу министерства, налоговая нагрузка на них должна была вырасти до 25–30%. Однако после обсуждения с крупным бизнесом эту инициативу отложили из-за непроработанности, заявлял глава РСПП Александр Шохин.

Как следует из презентации Минэкономразвития, ведомство решило повысить качество инвестиционной статистики, причем не для ужесточения фискальной нагрузки, а, наоборот, для ее смягчения. Главная задача в этой сфере сформулирована так: «Создать систему получения данных по инвестициям от групп компаний, в том числе для целей дальнейшего создания налоговых стимулов».

Каждому по делам
минэкономразвития
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Сегодня статистика собирается с каждого юрлица в отдельности, даже если оно входит в группу, пояснили «Известиям» в Росстате. Теперь же головные компании холдингов смогут предоставлять сведения об инвестиционной деятельности сразу за все контролируемые ими фирмы.

Минэкономразвития уже провело эксперимент по сбору информации с групп компаний, правда, только с государственным участием, говорится в презентации. Их доля в общем объеме вложений российских организаций составляет более 20%. По результатам анализа данных за 2020 год и I квартал 2021-го ведомство выяснило, что при новой методике объем их инвестиций оказался намного выше — на 15,7%.

Поэтому в дальнейшем планируется принять подзаконную базу для регулярного сбора отчетности со всех групп компаний — как коммерческих, так и с госучастием, а также провести работу с теми, кто ее регулярно недосдает (в основном речь о застройщиках). Более того, до конца 2021 года ведомство организует ретроспективный сбор данных от холдингов за 2020-й и I–III кварталы 2021 года с последующем уточнением статистики, сказано в документах.

В результате объем инвестиций, видимый Росстатом, увеличится на 1–2 п.п. за счет улучшения отчетности, следует из презентации.

Каждому по делам
очки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

В Минфине «Известиям» порекомендовали обратиться с вопросами в Минэкономразвития. Там не прокомментировали нововведения.

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Возврат налога

Ключевая проблема экономического развития России — низкий уровень инвестиционной активности, отметил зампредседателя общественного совета при Минэке, директор центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин. Большие надежды возлагаются на СЗПК, который пока буксует, а кроме того, есть понимание, что в зависимости от инвестиционной активности конкретной компании/группы необходима дифференциация ее налогообложения. По словам эксперта, этот вопрос уже неоднократно обсуждался на совещаниях в правительстве.

— Как минимум на уровне концепции у власти существует понимание, что компании, которая направляет собственную прибыль на инвестиции, стоит вернуть часть налога на прибыль. Ведь она ее не на дивиденды отдает и даже не откладывает решение об инвестициях на будущее. Единственное, что нужно, — убедиться, что прибыль, направленная на инвестиции в другую компанию той же группы, также получит льготный режим налогообложения, — заявил Кирилл Никитин.

Инвестиции — действительно проблемная часть макроэкономической статистики, отметил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Вложения в основной капитал стабильно входят в тройку самых пересматриваемых показателей, причем разница между первой публикацией данных и одной из финальных оценок в среднем превышает 2 п.п., рассказал эксперт.

Каждому по делам
налоговая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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— Пересмотры чаще направлены на повышение оценок, чем на понижение — после первого релиза происходят досчеты. Не исключено, что увеличение охвата статистики, если оно случится, изменит наше понимание как об объеме инвестиций в основной капитал, так и об их динамике, — заявил Дмитрий Куликов.

Скорее всего, прирост инвестиций в 2021 году составит около 3,2%, в том числе из-за неполной отчетности, отметил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. При этом у Минэкономразвития ожидания оптимистичнее — 4,5%. Если удастся улучшить сбор статистических данных уже в этом году — а Минэк и правительство были достаточно активны и до нынешних предложений, — то агентство пересмотрит прогноз и, возможно, он приблизится к ожиданиям Минэкономразвития, допустил эксперт.

По итогам 2020 года инвестиции в основной капитал снизились на 1,4% по сравнению с 2019-м, сообщал Росстат. При этом в IV квартале показатель вырос на 1,2% в годовом выражении. Объем вложений по итогам 2020-го превысил 20 трлн рублей.

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