РаSPACовка инвестиций: власти хотят упростить компаниям выход на биржу

Минэкономразвития готовит законопроект о новом для России механизме привлечения инвестиций — SPAC, который должен упростить выход на биржу для непубличных компаний. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве . Нововведение избавит перспективные фирмы от лишних издержек на листинг и облегчит для них поиск источников финансирования, рассчитывают в министерстве. Большинство опрошенных «Известиями» экспертов положительно оценивают инициативу, но предупреждают о гораздо больших рисках инвестиций в SPAC-компании по сравнению с традиционно выходящими на IPO .

Законодательная основа

В мае 2021 года правительство и ЦБ утвердили дорожную карту по финансированию инвестиций, которая, в частности, предполагает введение в России нового механизма — SPAC. Законодательной основы для него в стране пока не существует.

Справка «Известий» SPAC (Special-purpose acquisition company — англ., специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям) — это организация, которая создается специально для объединения средств инвесторов с целью финансирования слияния или поглощения перспективных компаний. SPAC рассматривается в качестве альтернативы IPO. Такая схема используется уже несколько десятилетий, но большую популярность она получила лишь в прошлом году в США. За 2020-й американские SPAC привлекли $83,4 млрд, а за 10 месяцев нынешнего — уже $137 млрд.

Как рассказали «Известиям» в Минэке, сейчас министерство совместно с профильными ведомствами разрабатывает законопроект по созданию и запуску схемы привлечения инвестиций с помощью SPAC-компаний .

РаSPACовка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Такой механизм позволит привлекать средства инвесторов в перспективные компании благодаря размещению акций или цифровых активов вновь созданной проектной компании (SPV), — отметили в пресс-службе.

Как правило, сейчас для этого используются биржевые и краудинвестинговые механизмы, пояснили там. Применение SPAC-компаний позволит отечественным непубличным фирмам «легче находить источники финансирования под свое развитие — нововведение избавит их от лишних трат времени и денег на листинг», надеются в Минэкономразвития .

Заместитель директора департамента развития цифровой экономики ведомства Алексей Минаев в беседе с «Известиями» уточнил, что Минэк сформировал свои предложения на основе американского опыта и уже направил их в Минфин. Его реакции пока не последовало, отметил чиновник.

Согласно выдержке из дорожной карты (есть в распоряжении «Известий»), целью SPAC является инвестирование в акции перспективных компаний по усмотрению оригинатора, которым, как правило, выступает успешный инвестор с деловой репутацией. Регулирование, в частности, будет предполагать обязанность для таких компаний хранить привлеченные средства на эксроу-счетах, требования к квалификации инвесторов, установление максимальной стоимости одной акции SPV, а также срока существования таких технических фирм .

В Минфине «Известиям» подтвердили, что вопрос регулирования SPAC-компаний обсуждается . В Банке России не ответили на запрос. Ранее регулятор сетовал на «эпизодический характер» публичных размещений акций российскими эмитентами. В 2019–2021 годах состоялось всего 26 сделок IPO и SPO, по этому показателю Россия значительно отстает от развитых государств и ряда стран БРИКС, подчеркивали в ЦБ.

Кот в мешке или актуальная инициатива

Механизм SPAC значительно упрощает компаниям доступ на биржу, однако для инвесторов, особенно розничных, он несет существенно больше рисков по сравнению с инвестициями в акции организаций, выходящих на IPO , считает эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Алексей Корнев. SPAC-компании обладают большим сходством со стартапами и венчурными инвестициями , пояснил эксперт. Он напомнил, что именно через SPAC размещалась фирма по производству электрогрузовиков Nikola, акции которой резко обвалились после вскрывшихся манипуляций.

По словам Алексея Корнева, воспользоваться нововведением смогут прежде всего начинающие IT-компании, но SPAC может стать отличным инструментом для всех фирм, так как существенно снижает затраты на привлечение капитала и позволяет получить финансирование относительно небольшим организациям .

Инвестиции в SPAC-компании похожи на покупку кота в мешке из-за более высокого риска, а также того факта, что за возможный провал отвечают организаторы SPAC , а биржа умывает руки, отметил аналитик «Финама» Леонид Делицын. При этом в США их количество составляет около трети всех первичных размещений. Если в России будет соблюдаться та же пропорция, то три-четыре SPAC-компании в год будут размещаться, предположил эксперт.

РаSPACовка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— На российском рынке SPAC-компании в первое время вряд ли будут привлекать в сумме более $1 млрд в год, но в перспективе 5–10 лет эта сумма может вырасти до $5 млрд, — спрогнозировал Леонид Делицын.

Для института SPAC в России пока мало предпосылок: основным препятствием выступает слабо развитый венчурный рынок, а подходящих компаний можно насчитать лишь пару десятков, в то время как в США таких тысячи , считает руководитель отдела инвестиций на рынке капитала «Тинькофф Инвестиций» Тельман Шаганц. Российский рынок классических IPO находится в стадии раннего развития, а SPAC гораздо сложнее и требуют множества регуляторно-юридических механизмов, пояснил он. По оценке эксперта, одна SPAC-компания в РФ сможет в среднем привлекать порядка $10–50 млн.

Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин усомнился в целесообразности введения отдельного закона по регулированию SPAC в России . По его мнению, логичнее смягчать требования к процедурам IPO, а не создавать механизм, который позволит их обойти. Предполагается, что вложения в SPAC будут доступны только квалифицированным инвесторам, но в России до сих пор механизм получения этого статуса несовершенен, указал он. А поскольку SPAC несет для инвесторов повышенные риски, введение этого инструмента может еще больше снизить доверие к российскому фондовому рынку в целом.