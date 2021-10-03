Порок прибыли: в США появится аморальный биржевой фонд

Listed Funds Trust, согласно информации Bloomberg, планирует запустить биржевой фонд (ETF), основанный на ценных бумагах компаний, покупка которых — моветон для высокоморальных инвесторов. Фонд будет называться BAD ETF, а в его основу лягут акции производителей алкоголя и марихуаны, организаторов азартных игр и прочей «индустрии порока». Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что, хотя такой бизнес всегда был и будет оставаться прибыльным, биржевая история фонда может оказаться весьма печальной.

Кто без греха

«Аморальный» ETF-фонд — своего рода ответ на «травоядный» мировой тренд стремления к экологичности и заботе о заметно возросших в последние годы социальных стандартах, ставший мейнстримом в большинстве цивилизованных стран. Но человеческие пороки всё равно никуда не исчезли и продолжают идти рука об руку с населением планеты, о чем весьма красочно свидетельствуют котировки акций «провайдеров» людских слабостей. Например, акции американского онлайн-казино DraftKings за последние два года подорожали почти в пять раз.

Собеседники «Известий» отмечают, что инвестиции в такой фонд могут заинтересовать многих частных инвесторов, ведь зачастую у них на первом месте стоит именно доходность, а не глубокая убежденность в необходимости следовать принципам ответственного инвестирования ESG. И даже если запуск фонда вызовет шквал недовольных комментариев от «моралистов», вряд ли это приведет к его мгновенному закрытию.

«Я не думаю, что критика будет настолько серьезной, что дойдет до полного закрытия фонда. В конце концов сами базовые активы обращаются на бирже и их не уводят в делистинг», — говорит управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Порок прибыли Фото: Global Look Press/Rafael Henrique

К биржевым успехам схожих базовых активов апеллируют и другие собеседники «Известий». Так, руководитель аналитического департамента АMarkets Артем Деев отмечает, что на бирже в том числе торгуются акции компаний, производящих стрелковое оружие.

«Они пользуются большим спросом, и при этом никого ведь не интересует, что это оружие убивает», — говорит Деев. То же можно сказать, например, и про акции Boeing, основные доходы которой генерируются за счет производства военной авиации.

Схожее мнение приводит и глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова, отметившая, что всеобщая «высокая мораль» будет достигнута еще очень не скоро, а человеческие пороки всегда были и остаются вполне прибыльным вложением, хотя и подавляющее большинство фондов сейчас старается соответствовать популярным экологическим и этическим стандартам.

«Приведу в пример Кэти Вуд, которая, с одной стороны, создает прозрачный ETF, исключающий такие отрасли, как алкогольная промышленность и азартные игры, а с другой — вкладывает значительные суммы в DraftKings Inc., которая занимается онлайн-играми», — говорит Тарасова.

Институционалы не подпишутся

Чисто технически организация подобного ETF предполагает, что его провайдер должен осуществить покупку акций в состав фонда, что, в свою очередь, увеличивает спрос на такие активы и приводит к росту их цен. Но есть одно серьезное препятствие, из-за которого рост если и случится, то будет весьма ограниченным.

Дмитрий Александров из «Иволга Капитал» объясняет это тем, что наиболее крупные и известные институциональные инвесторы не будут иметь возможности вкладываться в этот ETF, как сильно бы их не привлекала потенциальная доходность. Дело во внутренних ограничениях, направленных на поддержание их собственной репутации.

«С другой стороны, сама по себе привлекательность фонда под вопросом: как правило, капитализация «плохих» компаний имеет множество дисконтов за отрасль и отстает от среднерыночного спроса», — добавляет Александров.

С ним соглашается и начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, отметивший, что раз фонд изначально не попадает в фокус крупных инвесторов, значит, и причин для опережающей динамики ни у него, ни у подобных бумаг нет.

Настолько ли прибылен порок

Анастасия Тарасова из inv.lu и Артем Деев из AMarkets сходятся в том, что пристрастие к азартным играм, алкоголю и наркотикам, увы, — неискоренимые человеческие пороки, соответственно, дефицита желающих на этом заработать тоже нет. Тарасова, например, вспоминает историю введения «сухого закона» в США в начале прошлого века: американцы даже тогда не перестали употреблять спиртное.

Но, с другой стороны, в наши дни такой бизнес зачастую не имеет доступа к тем инструментам, за счет которых другие отрасли растут гораздо быстрее.

«Компании «греха», как правило, попадают в стоп-листы для многих банков. Несмотря на базовую высокую маржинальность некоторых сегментов, им сложно проводить трансакции и практически невозможно кредитоваться, — говорит Дмитрий Александров из «Иволга Капитал». — Это накладывает дополнительные ограничения на бизнес: так, в случае даже временных трудностей у такой компании она, скорее всего, обанкротится, не имея за собой «подушки безопасности».

В качестве таких провалов Александров приводит банкротство казино Дональда Трампа в феврале 2009-го или аналогичный случай в 2019-м с крупнейшей немецкой сетью секс-шопов Beate Uhse.

Порок прибыли Фото: Global Look Press/Helmut Meyer zur Capellen

Управляющий партнер инвестиционной компании PFL Advisors Федор Наумов упоминает и другие риски, преследующие подобные компании. В первую очередь они могут пострадать из-за регуляторных решений, если государство ужесточит те или иные правила в борьбе за здоровье своих граждан, например, увеличит налоговую нагрузку для них.

«Прямо сейчас такую ситуацию можно наблюдать в Китае, где идет активная борьба с гэмблингом как в онлайне, так и в офлайне. Даже Макао — настоящий азиатский Лас-Вегас — не обошли стороной», — подчеркнул Наумов.

Ажиотаж поможет

Впрочем, некоторые собеседники «Известий» не отрицают, что на руку новому фонду может сыграть биржевой ажиотаж, организованный частными инвесторами наподобие пользователей Reddit, флешмоб которых этой зимой разогнал акции торговой сети GameStop на 700%.

«Аморальность» фонда вполне может вызвать шум в социальных сетях и прочих медиа, а значит, и поднять вокруг него волну хайпа. Вопрос в том, будет ли этот фонд при всей его «аморальности» интересен reddit-инвесторам. Если да, то у него есть неплохой шанс стать мемным», — предположила Анастасия Тарасова.

Порок прибыли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Схожее мнение приводят Артем Деев и Дмитрий Александров: интересная предыстория или необходимость «разогнать» этот фонд вполне могут наполнить его деньгами частных инвесторов.