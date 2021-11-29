Путин подписал закон о повышении порога для инвестирования средств ФНБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 7% до 10% внутреннего валового продукта (ВВП) объема ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), при превышении которого их можно инвестировать в различные активы. Об этом говорится 29 ноября в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В настоящее время по Бюджетному кодексу до достижения объема ФНБ, равного 7% ВВП, средства фонда могут размещать только на депозитах и банковских счетах Центрального банка. В другие активы можно инвестировать средства, которые поступят в ФНБ выше этого порога.

Теперь порог повышается до 10% ВВП, позволяя увеличить ликвидную часть ФНБ на случай неблагоприятных изменений ценовой конъюнктуры. Документ был разработан правительством по поручению Путина. По оценке Минфина, новый порог будет достигнут фондом только к 2024 году.

Исключение составят инвестиции на 2,5 триллиона рублей в самоокупаемые инфраструктурные проекты из утвержденного правительством перечня.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в кабмине обсуждается и прорабатывается вопрос дальнейшего использования средств ФНБ.

В сентябре представитель Кремля заявил, что Фонд национального благосостояния, несмотря на его пополнение на фоне высоких цен на газ в Европе, должен оставаться в качестве «подушки безопасности».

22 сентября стало известно, что объем инвестиций из ФНБ будет законодательно ограничен актом правительства. Как указано в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов, общий массив средств фонда, направляемый на такие цели, не должен превышать 400 млрд рублей в год.