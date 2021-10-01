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Песков рассказал о работе правительства над вопросом использования средств ФНБ

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В правительстве РФ в настоящий момент обсуждается и прорабатывается вопрос дальнейшего использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом 1 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил кабмину проанализировать целесообразность повышения порога по тратам средств ФНБ с 7% до 10% ВВП. В этой связи спикера Кремля спросили, может ли такое решение привести к тому, что в ближайшие годы средства фонда более не будут направляться на все, кроме уже запланированных, инвестпроекты.

«Сейчас данный вопрос прорабатывается правительством. Нам предстоит всё досконально проработать и просчитать», — ответил журналистам Песков.

В то же время на вопрос, чем вызвано поручение президента продумать повышение порога для инвестирования из ФНБ, представитель Кремля указал, что «целесообразность сохранения ФНБ, целесообразность увеличения ФНБ абсолютно не вызывает ни у кого сомнений», однако для принятия полноценных решений необходимо провести большую аналитическую работу.

«У правительства есть поручение просчитать все экономические цепочки и последствия, которые с этим связаны, и так далее. Но, поскольку международное финансово-экономическое окружение России подвержено кризисам, роль ФНБ, безусловно, велика, и ее сложно переоценить», — заключил пресс-секретарь Путина.

Ранее, 28 сентября, Дмитрий Песков заявил, что Фонд национального благосостояния, несмотря на его пополнение на фоне высоких цен на газ в Европе, должен оставаться в качестве «подушки безопасности». По его словам, «существуют и прорабатываются варианты на возвратной основе использования средств ФНБ для проектов мегаразвития», часть которых уже известна, а остальные находятся в проработке.

Ранее в этот же день «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты на исполнение федерального бюджета за 2020 год писали, что сумма доходов бюджета от управления средствами ФНБ в тот год составила 345 млрд рублей, что в 5,6 раза больше запланированного показателя. Большую часть этой суммы обеспечили дивиденды Сбербанка, которые в 2020-м составили 18,4 рубля на одну акцию (более 55% чистой прибыли).

22 сентября стало известно, что объем инвестиций из ФНБ будет законодательно ограничен актом правительства. Как указано в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов, общий массив средств фонда, направляемый на такие цели, не должен превышать 400 млрд рублей в год.

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