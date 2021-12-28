Россияне смогут дарить акции и ценные бумаги

Онлайн-брокер «Тинькофф Инвестиции» запустил онлайн-сервис, с помощью которого можно оформить ценные бумаги в подарок, не посещая офиса и не подписывая бумажных документов. Об этом 28 декабря сообщили «Известиям» в пресс-службе онлайн-брокера.

Подарить можно акции, облигации или паи биржевых фондов — те финансовые инструменты, что не требуют прохождения тестирования. Подарок можно сделать другому пользователю или человеку, у которого нет счета в «Тинькофф Инвестициях».

Чтобы сделать подарок, необходимо зайти в приложение «Тинькофф Инвестиции», нажать на кнопку «Подарить» на странице интересующей ценной бумаги. Адресату придет уведомление или СМС-сообщение о подарке. Получатель вправе отказаться от подарка, тогда деньги вернутся на счет дарителя.

«Подарить акции можно в любое время вне зависимости от графика работы биржи. При покупке акций в подарок в выходной день расчеты производятся на основе цены закрытия предыдущего торгового дня», — сообщили в пресс-службе онлайн-брокера.

Как отметил руководитель управления развития и продвижения инвестиционных сервисов «Тинькофф Инвестиций» Дмитрий Тарасов, акции могут стать оригинальным и полезным подарком для близких и друзей.

«Вместо вещи, которая, возможно, не пригодится адресату подарка, можно купить, например, акции ее производителя или долю в любой другой компании. Так вы сделаете человека ее совладельцем, будь то «Детский мир», Apple или Harley-Davidson. Большинство вещей со временем теряют свою актуальность и падают в цене — в отличие от ценных бумаг, стоимость которых может вырасти. В «Тинькофф Инвестициях» более 10 тыс. инструментов различной стоимости для любой цели инвестирования. Владелец сам решит, продать свои акции или сделать ставку на их будущий рост», — рассказал Тарасов.

Ранее, 20 декабря, сервис «Тинькофф Инвестиции» запустил бета-версию собственного аналитического медиапортала — единой платформы с актуальными биржевыми котировками, данными компаний, аналитикой и эксклюзивными форматами. Структура медиапортала создана таким образом, что медиаконтент и данные по финансовым рынкам объединены на одной странице. Так читатели смогут быстро узнать, что сейчас происходит на рынках, и при этом будут в курсе глобальных тенденций и стратегий.