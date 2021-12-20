«Тинькофф Инвестиции» запустили собственный аналитический медиапортал

Сервис «Тинькофф Инвестиции» запустил бета-версию собственного аналитического медиапортала — единой платформы с актуальными биржевыми котировками, данными компаний, аналитикой и эксклюзивными форматами. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе онлайн-брокера.

Отмечается, что структура медиапортала создана таким образом, что медиаконтент и данные по финансовым рынкам объединены на одной странице. Так читатели смогут быстро узнать, что сейчас происходит на рынках, и при этом будут в курсе глобальных тенденций и стратегий.

«Мы решили запустить аналитический медиапортал, на котором собрали весь наш контент и аналитику, которую делаем для разных каналов. Мы преследуем амбициозную цель — создать крупнейшее в Рунете инвестиционное медиа с актуальными новостями и глубинной аналитикой, которое поможет каждому инвестору ориентироваться в финансовой картине мира», — отметил руководитель управления разработки инвестиционных продуктов «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Фатеев.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что «Тинькофф Инвестиции» запустили сервис «Портфель на вырост», с помощью которого родители смогут накопить на высшее образование ребенка в лучших российских или зарубежных университетах. Отмечалось, что сервис поможет в зависимости от целей и горизонта инвестирования сформировать подходящую инвестиционную стратегию.