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Капитал по уставу: «Тинькофф» готов выполнять нормативы системно значимого банка

Почему финансовая организация не вернет дивиденды в начале 2021 года
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Тинькофф Банк готов к выполнению нормативов системно значимых кредитных организаций (СЗКО), в список которых он попал в октябре 2021 года. Об этом заявил финансовый директор организации Илья Писемский. Он уточнил, что норматив достаточности базового капитала превышает требования ЦБ на 100 б.п., и с учетом отказа от выплаты дивидендов в начале 2021-го запас прочности будет еще выше. По данным финансовой отчетности, выручка «Тинькофф» в III квартале 2021-го выросла на 48% и достигла 71,7 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 31%, до 16,5 млрд рублей.

Капитальная перенастройка

Тинькофф Банку не потребуется заимствовать ликвидность в связи с вступлением в число СЗКО, сообщил Илья Писемский на конференц-колле, посвященном публикации финансовой отчетности Группы. Он подчеркнул, нормативы по ликвидности кредитной организации многократно превышают требования ЦБ: это связано с тем, что большая часть краткосрочных активов хранится в денежных средствах и коротких ценных бумагах.

― Общая достаточность капитала банка тоже выполняется с большим запасом. По достаточности базового капитала мы превышаем на 2% требуемый норматив. С учетом увеличения этого норматива на 100 б.п., если смотреть на проформа-счет, мы превышаем на 1%. Но на фоне того, что в начале года мы не планируем выплачивать дивиденды, и на фоне того, что у нас хорошая генерация прибыли, мы достаточно уверенно смотрим на увеличение запаса по нормативу достаточности базового капитала, ― уточнил Илья Писемский.

Ушли на обгон: как «Тинькофф» довел рентабельность капитала до 45%
Какие направления бизнеса группы поддерживают опережающий рост этого показателя

ЦБ объявил Тинькофф Банк системно значимым в октябре 2021 года. По данным регулятора, с которыми ознакомились «Известия», норматив достаточности общего капитала «Тинькофф» (Н1.0) на 1 октября 2021-го составил 11,5%, а норматив достаточности базового капитала (Н1.1) ― 9,98%.

По данным финансовой отчетности TCS Group (владеет банком, страховой и брокерской компанией под брендом «Тинькофф»), выручка Группы в III квартале 2021 года выросла на 48% и достигла 71,7 млрд рублей. Чистая прибыль за этот период увеличилась на 31%, до 16,5 млрд рублей. Общее число клиентов «Тинькофф» подскочило за год в полтора раза, до 18,5 млн человек, в то время как количество активных пользователей составило 12,8 млн.

Опережающими рынок темпами за этот период рос некредитный бизнес: за девять месяцев 2021 года комиссионные доходы выросли на 45%, до 58,5 млрд рублей, следует из отчетности. В состав этого показателя входит выручка от эквайринга (приема безналичных платежей), брокерского бизнеса, денежных переводов. Доля некредитного бизнеса компании достигла 45% от выручки, подчеркнули топ-менеджеры «Тинькофф».

Большие перспективы развития в компании видят в выходе на зарубежные рынки. В частности, рассматриваются страны Юго-Восточной Азии, уточнил со-CEO TCS Group Павел Федоров, который с 1 декабря будет отвечать за международное развитие Группы. В августе стало известно, что TCS Group планирует открыть цифровой банк на Филиппинах. Другие потенциальные рынки для запуска бизнеса компания не раскрыла. Павел Федоров отметил, что рассматриваются разные возможности выхода в новые страны: от покупки небольших банков в других государствах до получения лицензии там.

В то же время в компании уточнили, что развитие на российском рынке рассматривается только в формате органического роста. В частности, «Тинькофф» не планирует покупать розничный бизнес Ситибанка в России.

Экосистемный подход

Включение банка в список системно значимых снизит риски клиентов и партнеров в случае неблагоприятных исходов и кризисных ситуаций, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. С другой стороны, по его словам, статус накладывает обязательства по более жесткому соблюдению нормативов достаточности капитала. Впрочем, аналитик подтвердил, что на данный момент планка ЦБ в 8% более чем на процентный пункт ниже метрик самого коммерческого банка.

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Учитывая то, что банк работает с высокими по сравнению с рынком показателями рентабельности капитала (ROE кредитной организации превышает 40%), проблем с достаточностью капитала у него нет, согласен старший аналитик АТОН Михаил Ганелин. Тем не менее он считает, что новый статус не позволит ему в ближайшее время платить дивиденды: капитала требуют и нормативы ЦБ, и запуск новых проектов. Эксперт подчеркнул, что высокие финансовые показатели «Тинькофф» связаны со стратегией банка по развитию экосистемы.

― Кредитный бизнес цикличен: в периоды рецессии доходы от этого направления неминуемо падают. Чем выше комиссионные доходы, тем положение компании считается более устойчивым. У «Тинькофф» доля некредитных доходов выше, чем у любого крупного банка, в том числе «Сбера» и ВТБ, что дает ему конкурентные преимущества, ― подчеркнул Михаил Ганелин.

Прирост выручки «Тинькофф» на 36% и чистой прибыли на 47% ― это в целом рыночные показатели после пандемийного года, оценил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. В то же время, по его словам, это очень сильные результаты для онлайн-банка, который почти не работает в наиболее дорогих сегментах кредитного рынка ― автокредитовании и ипотеке. При этом эксперт обратил внимание, что затраты на привлечение клиентов выросли с 13 млрд до 29 млрд рублей год к году.

После публикации сильных результатов акции TCS Group на Московской бирже подорожали на 4%, до 7,4 тыс. рублей. Однако к 17:00 мск котировки снизились до 6,9 тыс. рублей за акцию ― в том числе в связи с отказом от выплаты дивидендов.

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