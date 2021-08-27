Ушли на обгон: как «Тинькофф» довел рентабельность капитала до 45%

«Тинькофф» обогнал крупнейшие банки по рентабельности капитала. Группа увеличила показатель до 45% по итогам первого полугодия 2021-го, следует из финансовой отчетности компании. Для сравнения, у «Сбера» он составляет 25%, у ВТБ и «Открытия» ― 19%. Такого результата «Тинькофф» удалось достичь за счет роста числа клиентов до 16,7 млн человек и диверсификации деятельности: некредитные направления приносят 44% выручки, подчеркнул CEO группы Оливер Хьюз. Прибыль от платежных и брокерских сервисов растет опережающими темпами, тогда как эти бизнесы не требуют дополнительных вложений в капитал, пояснили эксперты.

Активов рост

Чистая прибыль TCS Group, в которую входят банк, страховая, мобильный оператор и брокер под брендом «Тинькофф», в первом полугодии выросла на 57% к аналогичному периоду прошлого года и составила 30,3 млрд рублей, следует из отчетности группы. По обновленным прогнозам «Тинькофф», по итогам 2021 года показатель превысит 60 млрд рублей.

Общая выручка финансовой организации в первом полугодии выросла с 94,3 до 121,8 млрд рублей. Согласно отчетности, самым доходным направлением стал розничный бизнес, который принес 68,6 млрд рублей. Объем выданных кредитов (за вычетом резервов) к 30 июня увеличился на 35%, до 507 млрд рублей. В то же время доля неработающих кредитов снизилась на 1,6 п.п., до 8,7%. Крупными статьями дохода группы также выступают бизнес по продаже и обслуживанию дебетовых карт (принес 15,3 млрд рублей), страхование (10,5 млрд) и инвестиционные услуги (9,1 млрд). В целом по итогам II квартала на некредитный бизнес «Тинькофф» пришлось 44% выручки.

Общее число клиентов финансовой организации к июлю выросло до 16,7 млн человек ― это на 5,5 млн больше, чем годом ранее, рассказал CEO группы Оливер Хьюз. Только за II квартал этот показатель вырос на 1,9 млн человек. Топ-менеджер подчеркнул, что рост клиентской базы ― одно из стратегически важных направлений для «Тинькофф». Число активных пользователей услуг выросло до 11,5 млн, а к концу года планируется, что их количество возрастет до 14 млн человек, подчеркнул Оливер Хьюз.

Постоянное привлечение новых клиентов, а также диверсификация деятельности позволили финансовой организации увеличить уровень рентабельности капитала (ROE, показывает отношение чистой прибыли к капиталу) на 6,3 п.п., до 44,7% по итогам первого полугодия, говорится в отчетности финансовой компании. По итогам II квартала показатель превысил 46%.

Для сравнения, этот показатель у «Сбера» за тот же период превысил 25%, отмечала финансовый директор банка Александра Бурико. Рентабельность капитала Сбербанка по итогам 2021 года планируется удержать выше 22%, отмечается в материалах кредитной организации. По данным ВТБ, показатель ROE по итогам шести месяцев 2021-го составил 18,5%. Банк прогнозирует, что это значение зафиксируется выше 15% по итогам года, сообщил его представитель. Рентабельность капитала группы «Открытие» за последнее полугодие составила 19%.

Прибыль вовремя

Высокая рентабельность капитала «Тинькофф» обосновывается бизнес-моделью компании: у группы значительная доля доходов приходится на комиссионные, пояснил старший аналитик по банковскому сектору АТОН Михаил Ганелин. Он подчеркнул: финансовая организация активно развивает небанковские сервисы, которые приносят прибыль, при этом не требуют капитала. Таким образом, возврат на капитал TCS Group велик.

― При этом банк хорошо управляет уровнем кредитного риска. Этот показатель у финансовой организации находится на уровне 4,5% по итогам полугодия, снизившись почти на 10 п.п. год к году. По уровню маржинальности у «Тинькофф» фактически нет аналогов в России, поскольку это действительно цифровой банк, у которого нет офисов, ― подчеркнул Михаил Ганелин.

«Тинькофф» основной доход получает за счет кредитования физических лиц: в этом сегменте проценты по кредитам достигают 25% годовых, а по картам ― 40% годовых, отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал» Артем Тузов. По его словам, понимание своего клиента и умение работать с рисками приводят к тому, что банк зарабатывает существенно больше, чем классические кредитные организации, работающие с крупными юрлицами, с совершенно другой экономикой кредитов.

― Также интересно распределение активов клиентов банка. На депозитах розничные клиенты и СМБ-клиенты держат суммарно 468 млрд рублей. И за эти активы банк платит клиентам процент за хранение. В то время как пользователи на брокерских счетах в «Тинькофф Инвестиции» держат 500 млрд рублей, и уже сами платят банку за операции с этими активами, ― обратил внимание Артем Тузов.

Он добавил, что среди некредитных направлений банк занимается в основном мобильным и интернет-эквайрингом, в то время как у большинства других игроков на первом месте розничный эквайринг.

На динамике финансовой отчетности банков, в частности на росте прибыли, значительно отразился эффект низкой базы: в первом полугодии 2020-го коронавирусные ограничения негативно отразились на кредитных организациях, подчеркнул аналитик «Финам» Игорь Додонов. Например, этим объясняется рост чистого процентного дохода «Тинькофф» после создания резервов под кредитные убытки сразу на 114% (до 52,8 млрд рублей). Однако во втором полугодии, по ожиданиям аналитика, вероятно некоторое ослабление темпов роста в связи с постепенным затуханием эффекта базы, роста ключевой ставки, которое постепенно будет транслироваться в увеличение стоимости кредитов и замедлять спрос на них, а также мер ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.