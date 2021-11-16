«Тинькофф Инвестиции» запустили позволяющий накопить на образование сервис

Брокер «Тинькофф Инвестиции» запустил сервис «Портфель на вырост», с помощью которого родители смогут накопить на высшее образование ребенка в лучших российских или зарубежных университетах. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщается на сайте компании.

Сервис поможет в зависимости от целей и горизонта инвестирования сформировать подходящую информационную стратегию. Необходимо указать город, страну и тип обучения, а выбрать сумму ежемесячных вложений и подходящие вузы. После этого пользователям будет предложена инвестиционная стратегия на 3, 6 или 10 лет, уточнили в компании.

Таким образом, портфель поможет родителям накопить необходимую сумму на образование в лучших вузах России и мира. Для учебы в одном из топовых вузов Москвы понадобится откладывать порядка 5 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 4 тыс. рублей, в российских городах-миллионниках — чуть более 1 тыс. рублей. Что касается зарубежных вузов — к примеру, для поступлении в вуз США ежемесячные вложения составят около 133 тыс. рублей на 10 лет. При этом список российских и зарубежных вузов в «Портфеле на вырост» будет регулярно расширяться.

Количество бюджетных мест в университетах с каждым годом сокращается, в то время как число абитуриентов, напротив, растет. В таких условиях платное высшее образование становится все более востребованным, что определяет значимость программы «Портфель на вырост», подчеркнул руководитель управления развития и продвижения инвестиционных сервисов «Тинькофф Инвестиций» Дмитрий Тарасов.

«В зависимости от горизонта инвестирования — 3, 6 или 10 лет — сервис предлагает готовую инвестиционную стратегию. Таким образом, придерживаясь тщательно разработанного плана — инвестируя определенную сумму ежемесячно, к выпускному вы сможете оплатить высшее образование в самом желанном вузе, который ранее выбрали. Мы в нашем сервисе уже сейчас даем ориентир накоплений для лучших вузов России и мира, и этот список будет регулярно пополняться», — добавил он.

Днем ранее сообщалось, что «Тинькофф Инвестиции» стали бизнес-партнером ежегодной Всероссийской предметной олимпиады школьников «Высшая проба» НИУ «Высшая школа экономики». Эксперты компании подготовили задания на тему инвестиций и финансов для блока вопросов олимпиады по профилю «Финансовая грамотность».

Участникам олимпиады будут предложены ситуации, с которыми сталкиваются как обычные частные инвесторы, так и профессиональные участники рынка. Принять участие в олимпиаде могут школьники с 7-го по 11-й класс