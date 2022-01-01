Качай железо: в России вводится «спортивный» налоговый вычет

С января жители России смогут получить социальный налоговый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. Эксперты считают, что появление «спортивной» льготы — хорошая мотивация для россиян к занятиям фитнесом. Подробности, — в материале «Известий».

«Увеличение числа занимающихся спортом»

С января 2022 года россияне смогут получать социальный налоговый вычет за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги, рассказали «Известиям» в Минспорте. Для его получения требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень (в нем 3836 организаций). Как пояснили «Известиям» в Национальном фитнес-сообществе, «некоторые игроки рынка спортивных услуг в перечень не были включены, а другие решили сперва посмотреть на эффективность его использования. — Данный перечень направлен в Федеральную налоговую службу, — сообщили в Минспорта России. — Условия для включения — физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, а организации не должны быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Запросить вычет по НДФЛ за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги налогоплательщики смогут с 2022 года — через работодателя по фактическим расходам, а с января 2023 года — самостоятельно через Госуслуги или в территориальном управлении Федеральной налоговой службы.

— Получение этого налогового вычета будет мало чем отличаться от любого другого, — объясняют в ведомстве. — Гражданину необходимо быть плательщиком НДФЛ и иметь документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг (копии договоров, кассовые чеки). Обратиться за оформлением вычета можно в районную ИФНС или к работодателю. Получить вычет можно не только за себя, но и за детей.

Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тыс. рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13%, что не должно превышать 15,6 тыс. рублей.

Качай железо Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Надо учитывать, однако, что общая сумма в 120 тысяч рублей вычета распространяется не только на спорт, но и на медицину и образование. «То есть если вы потратили на себя и ребенка больше 120 тысяч рублей на спортивно-оздоровительные услуги, вы уже не сможете использовать этот налоговый вычет при затратах на образование и медицину», — разъясняет президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

«Бонус каждому»

Новый налоговый вычет в большей степени относится к фитнес-индустрии и достаточно интересен тем, кто регулярно посещает фитнес-клубы, отмечает ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, заслуженный тренер РФ Тамара Михайлова.

— Конечно, сложно заинтересовать людей старше 60-65 лет, так как традиционно дачные хлопоты превалируют в сознании старшего поколения, — говорит Тамара Михайлова. — Чтобы понять, насколько это будет выгодно и полезно для здоровья людей, необходимо попробовать. Здесь срабатывает психология: если возврат денежных средств обозначен на конец года, то даже при отсутствии желания идти в спортзал оно появится. Все мы знаем, что длительное и системное посещение спортзала обязательно скажется на результатах. Речь идёт про изменения не только внешние, но и внутренние. Именно эти факторы и повлияют на самое важное: желание посещать занятия станет нормой.

По словам директора по коммуникациям благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Николая Троцкого, одной из главных причин нежелания россиян заниматься спортом остается дороговизна. Причем особенно актуально это в малых городах России, в деревнях и селах.

— «Спортивный» налоговый вычет — проявление дополнительной заботы государства о гражданах и бонус каждому, кто стремится вкладываться в свое здоровье, — говорит генеральный директор Hasttings Дмитрий Ворончихин. — Предполагаю, что благодаря этому нововведению наши сограждане станут охотнее посещать спортивные залы, укреплять здоровье и показывать правильный пример своим детям. Следовательно, сфера спортивной индустрии, пострадавшая во время карантинных ограничений, получит возможность выйти на новый уровень. Повышение спроса даст мощный толчок увеличению числа площадок для занятий фитнесом, развития тренажёрных залов, потребует улучшения качества сервиса и квалификации тренерского состава.

Нововведение демонстрирует очевидную заинтересованность государства в улучшении показателей здоровья населения, подчеркивает Ворончихин.

Качай железо Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Налоговый вычет однозначно стал приятным подарком для всех любителей фитнеса в новом году, — говорит эксперт сети SuperStep Никита Захаров. — Россия является новатором в этом вопросе. В 2017 году Америка планировала внедрение налоговых льгот на фитнес-расходы. Однако рассмотрение законопроекта затянулось. В России все сделали проще: теперь вернуть часть средств, потраченных на спорт, можно самостоятельно, направив форму 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или подав ее на бумаге в свою налоговую инспекцию. Для спортсменов и любителей фитнеса это прекрасная возможность сэкономить в период пандемии.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказал уверенность, что введение налогового вычета станет важным звеном в программе увеличения доли занимающихся спортом россиян до 70%.