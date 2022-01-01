Проценты по превышающим 1 млн рублей вкладам стали налогооблагаемыми

Налог на проценты по вкладам более 1 млн рублей начал действовать в России с 1 января 2022 года. Платеж будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году.

Согласно норме закона, НДФЛ в размере 13% будет взыматься с суммы процентов по всем вкладам гражданина в российских банках, превышающей 1 млн рублей.

При расчете учитывается ставка Центробанка на начало налогового периода — 1 января. При ставке ЦБ по состоянию на 1 января 2021 года, которая составляла 4,25% годовых, сумма удержания составит минимум 42,5 тыс. рублей (4,25 % от 1 млн).

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 30 декабря заявил, что в России в ближайшие три года повышение ставок налогов, в том числе НДФЛ, не ожидается.

Также министр сообщил, что дополнительные доходы бюджета России по итогам 2021 года составят около 4 трлн рублей. По его словам, в течение 2021 года власти выделяли деньги на поддержку разных социальных групп граждан, а также направили средства на инвестиции.

30 ноября президент России Владимир Путин указал на необходимость проработать вопрос вычета НДФЛ для россиян, вкладывающихся в ценные бумаги на долгий срок.

По его словам, российский фондовый рынок активно привлекает средства граждан. За девять месяцев этого года объем их вложений вырос более чем на четверть. Этот ресурс, указал Путин, должен стать серьезным источником финансирования инвестиционных проектов, но также и работать на самих граждан.