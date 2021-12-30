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Силуанов назвал сумму допдоходов бюджета России по итогам 2021 года

Силуанов: дополнительные доходы бюджета России в 2021 году составили около 4 трлн рублей
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Дополнительные доходы бюджета России по итогам 2021 года составят около 4 трлн рублей. Об этом в четверг, 30 декабря, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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«Мы хорошо наполняем казну в этом году: у нас дополнительные доходы под 4 трлн рублей. Мы их направляли как на меры по борьбе с пандемией [коронавируса], так и на поддержку граждан», — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в течение 2021 года власти выделяли деньги на поддержку разных социальных групп граждан, а также направили средства на инвестиции.

Министр подчеркнул, что дополнительные неконъюнктурные доходы получены благодаря быстрому восстановлению экономики, а не от роста цен на нефть и газ на внешних рынках.

«Бюджет — это драйвер для поддержки экономики, драйвер для поддержки людей, но здесь важно не переборщить», — добавил Силуанов.

7 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годы. Бюджет сформирован на основе прогноза Минэкономразвития по росту ВВП РФ.

Документ предусматривает финансирование адресной поддержки семей с детьми. Так, закон регламентирует повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2022 года на 8,6%.

Законопроект внесли в Госдуму 30 сентября. Отмечалось, что он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки россиян, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что социальные расходы бюджета России в 2022–2024 годах будут увеличиваться.

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