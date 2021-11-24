Пошли на поправки: ГД одобрила допрасходы на здравоохранение и дороги

На лечение детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями дополнительно направят 129 млрд рублей, на ускорение строительства автодорог в рамках транспортного коридора Европа – Западный Китай — 64 млрд, а на создание спутниковой системы широкополосной интернет-связи — 33 млрд. Такие поправки к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы Госдума одобрила во втором чтении на заседании 23 ноября. Согласно основному финансовому документу страны, по сравнению с допандемийными временами в следующем году будут увеличены расходы на здравоохранение, образование и культуру. Эксперты назвали проект бюджета отчасти посткризисным и достаточно амбициозным.

344 голоса «за»

Центральным пунктом повестки Госдумы во вторник стало рассмотрение законопроекта о федеральном бюджете во втором — основном — чтении. Именно на этом этапе главный финансовый документ может корректироваться по направлениям расходов в рамках параметров, утвержденных на этапе первого чтения, которое прошло 28 октября. В 2022 году общие расходы казны составят 23,694 трлн рублей, в 2023 году — 25,241 трлн, в 2024 году — 26,354 трлн. На заседании по проекту бюджета традиционно присутствовал министр финансов Антон Силуанов.

За принятие проекта бюджета во втором чтении проголосовали 344 депутата, против — 76, еще четверо воздержались. Документ не поддержали две фракции — КПРФ и «Справедливая Россия – За правду». Как пояснил «Известиям» депутат-справоросс Николай Новичков, его фракция голосовала против, поскольку «бюджет не создаёт основу развития», а приоритетные поправки фракции о базовом доходе, об индексации пенсий работающим пенсионерам и начале выплат долгов Сбербанка СССР не получили поддержки.

Все поправки КПРФ были отклонены, поэтому фракция не поддержала документ, пояснил в свою очередь коммунист Александр Ющенко.

Как сообщил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, всего к законопроекту поступило более 1 тыс. поправок, но в итоге к принятию было рекомендовано 653. На 2022 год решено перераспределить 641,4 млрд рублей, на 2023 год — 665,2 млрд, а на 2024 год — 815,4 млрд. Единоросс заверил, что в следующем году совокупные расходы на здравоохранение по сравнению с 2019-м вырастут на 10,5%, расходы на образование увеличатся на 53%, а на культуру — на 30%. Андрей Макаров также назвал беспрецедентной планируемую поддержку регионов из федерального бюджета. Ее общий размер превысит 3,2 трлн рублей, включая дотации, субсидии и субвенции, уточнил председатель профильного комитета Госдумы.

Как ранее выяснили «Известия», число дотационных регионов в 2022 году снизится с 72 до 62, но общая сумма трансфертов им вырастет на 40 млрд рублей — до 758 млрд. Лидерами по сумме дотаций в следующем году останутся Дагестан — 80,2 млрд рублей, Якутия — 56,8 млрд рублей, Камчатка — 44 млрд рублей, Чечня — 36,8 млрд рублей и Алтайский край — 32,5 млрд рублей.

Завершающее третье чтение проекта бюджета решено провести уже в эту среду.

Упор на социалку

Ранее «Известия» писали о ряде поправок ко второму чтению. В их числе дополнительные средства на капитальный ремонт школ (более 200 млрд), на развитие электронной промышленности (125 млрд), на диагностику заболеваний у новорожденных (5,2 млрд).

Одобренные поправки единороссов предусматривают дополнительное финансирование в размере 107 млрд рублей. Из них 60 млрд направят на развитие региональных автодорог, 9 млрд — на капремонт студенческих общежитий, 7,4 млрд — на обеспечение интернетом малых населенных пунктов, около 6,5 млрд — на жилье для инвалидов.

«Известия» изучили полный пакет принятых поправок. Наиболее крупные перераспределения госсредств коснулись здравоохранения и транспортной инфраструктуры. Так, в ближайшие три года 129 млрд выделят на помощь детям с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими болезнями. 64 млрд в 2022 году будет дополнительно направлено на поддержку Росавтодора для форсированного завершения строительства дорог в рамках международного транспортного коридора Европа – Западный Китай. 33 млрд пойдут на создание «высокоэллиптической системы обеспечения широкополосного спутникового доступа». Роскомнадзор в 2022–2024 годах дополнительно получит около 24 млрд рублей, а президентский фонд культурных инициатив — субсидий на 28 млрд.

Дополнительные средства будут направлены на реализацию текущих полномочий и развитие службы, сообщили «Известиям» в РКН. Число полномочий и задач в информационной сфере существенно растет из года в год, увеличиваются объемы трафика, информации и данных. В 2020 году Роскомнадзор направил в бюджет более 18,7 млрд рублей, поступления в бюджет по итогам 2021 года также составят не менее 18 млрд рублей.

«Известия» направили запрос в Росавтодор.

Среди прочих были одобрены и поправки президента об увеличении прожиточного минимума в 2022 году на 8,6% (ранее планировалось на 2,5%) — до 12 654 рублей, а МРОТ — на 8,13% (ранее на 6,4%) — до 13 890 рублей. Как уточнили «Известиям» в Минфине, на эти цели из федерального бюджета будет выделено около 30 млрд рублей.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают проект бюджета отчасти посткризисным, но сохраняющим резервы на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.

— Бюджет 2022–2024 годов, скорее, похож на бюджет 2019-го, чем на кризисные бюджеты 2020 и 2021 годов, — отметила заместитель руководителя направления «Бюджетная политика» центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Юлия Герасимова. При этом она назвала два основных отличия от докризисных времен: увеличение расходов на здравоохранение и на обслуживание госдолга. Основным недооцененным риском аналитик считает возможность более быстрого падения цен на нефть, нежели заложено в прогнозах Минфина.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов увидел в проекте бюджета осторожность в связи с продолжающейся пандемией. В то же время документ «достаточно амбициозен» с точки зрения финансирования новых направлений — в частности, повышения МРОТа и капремонта школ, но при этом без «мегапроектов», указал эксперт.

Он также отметил увеличение межбюджетных трансфертов по сравнению с допандемийным уровнем, что говорит о «новых принципах работы» с регионами, которые, по его мнению, стали более зависимыми от федерального центра в финансовом плане. Резюмируя, Владимир Климанов охарактеризовал проект бюджета как «консервативно-оптимистичный, в меру амбициозный и отчасти посткризисный».