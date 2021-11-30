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Путин поручил проработать вопрос вычета НДФЛ для вкладывающихся в ценные бумаги

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Правительство РФ должно проработать вопрос вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, вкладывающихся в ценные бумаги на долгий срок. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин.

«На фондовом рынке неизбежны колебания и спады и нужно защитить интересы граждан, гарантировать их сбережения. По сути, речь идет о механизме, аналогичном системе страхования банковских вкладов. Это решение прошу проработать, зная, что в целом правительство относится к этому позитивно», — сказал он на форуме «Россия зовёт!»

Кроме того, Путин призвал кабмин подготовить и дополнительные предложения. В их числе — предоставление частным инвесторам вычетов по НДФЛ при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги, а также софинансирование государством таких накоплений.

По словам президента, необходимо защитить интересы граждан и гарантировать их сбережения.

Ранее, 29 ноября, российский лидер подписал закон об освобождении многодетных семей, продавших жилье для покупки и улучшения жилищных условий, от уплаты НДФЛ. Новое жилье должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, либо не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а его стоимость не должна по кадастровой стоимости превышать 50 млн рублей.

В июле член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что поручение президента направлено на защиту интересов молодых семей. По ее словам, часто молодая семья, приобретая жилье, рассчитывает со временем улучшить жилищные условия, поэтому инициатива президента пойдет на пользу многодетным семьям.

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