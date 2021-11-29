Путин подписал закон об освобождении семей с детьми от НДФЛ при продаже квартиры

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении многодетных семей, продавших жилье для покупки и улучшения жилищных условий, от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ 29 ноября опубликован на официальном портале правовой информации.

Срок, в течение которого продаваемое жилое помещение или его доля находилось в собственности налогоплательщика, не имеет значения.

Отмечается, что новое жилье должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, либо не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а его стоимость не должна по кадастровой стоимости превышать 50 млн рублей.

Ранее, 16 июля, Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет.

В тот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что данное поручение президента направлено на защиту интересов молодых семей. По ее словам, часто молодая семья, приобретая жилье, рассчитывает со временем улучшить жилищные условия, поэтому инициатива президента пойдет на пользу многодетным семьям.