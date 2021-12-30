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Силуанов заверил в отсутствии планов повышать налоги в течение трех лет

Глава Минфина Силуанов: повышение ставок налогов в течение трех лет не планируется
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В России в ближайшие три года повышение ставок налогов, в том числе НДФЛ, не ожидается. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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«Мы не планируем какие-либо здесь новации повышения ставок, будь то ставка налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС», — указал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Также министр сообщил, что дополнительные доходы бюджета России по итогам 2021 года составят около 4 трлн рублей. По его словам, в течение 2021 года власти выделяли деньги на поддержку разных социальных групп граждан, а также направили средства на инвестиции.

18 декабря стало известно, что россияне, имеющие вклады в банках на сумму, которая превышает 1 млн рублей, в 2022 году будут платить налог с процентного дохода, превышающего 85 тыс. рублей. Впервые уплатить такой налог граждане должны будут в срок до 1 декабря 2022 года.

30 ноября президент России Владимир Путин указал на необходимость проработать вопрос вычета НДФЛ для россиян, вкладывающихся в ценные бумаги на долгий срок.

По его словам, российский фондовый рынок активно привлекает средства граждан. За девять месяцев этого года объем их вложений вырос более чем на четверть. Этот ресурс, указал Путин, должен стать серьезным источником финансирования инвестиционных проектов, но также и работать на самих граждан.

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