Первые пошли: новый налоговый режим будет доступен клиентам четырех банков

Пока лишь четыре банка планируют поучаствовать в эксперименте по внедрению нового налогового режима для МСП — «Автоматизированной упрощенной системы налогообложения» (АУСН), — который стартует в июле 2022 года. «Известия» выяснили это по итогам опроса топ-30 крупнейших кредитных организаций. Осуществлять обмен информацией с ФНС согласились «Сбер», ВТБ, МКБ и ПСБ . При этом в банке «Зенит» сказали, что рассмотрят такую возможность в будущем. Налоговый режим ориентирован на зажиточные компании с небольшим количеством сотрудников, а предпринимателям, работающим в одиночку, он не будет выгоден, считают эксперты.

Кто на новенького

Законопроект о введении в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях налогового режима АУСН Госдума приняла в первом чтении 21 декабря 2021 года. Режим, разработанный ФНС, позволяет микропредприятиям, подпадающим под условия эксперимента, работать с автоматическим расчетом налога по данным касс и операций в уполномоченных банках. Если закон будет принят, то режим станет доступным в указанных регионах с 1 июля 2022 года, а при его востребованности будет распространен на всю страну .

Первые пошли Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Режим АУСН устанавливает нулевые ставки страховых взносов. Но ставка налога по объекту «доходы» будет составлять 8%, по «доходы минус расходы» — 20% . Сейчас такой бизнес, как правило, использует упрощенную систему налогообложения и платит 6% и 15% соответственно.

Впрочем, существует и несколько ограничений. Перейти на АУСН не смогут фирмы с численностью штата более пяти человек, доходом свыше 60 млн рублей в год, операционными средствами на сумму более 150 млн рублей, а также нотариусы и фирмы из ряда отраслей — в частности ломбарды, страховые компании и производители подакцизных товаров.

Налоги автоматом

Как выяснили «Известия», участие в эксперименте смогут принять клиенты как минимум четырех банков — «Сбера», ВТБ, МКБ и ПСБ . В новом режиме есть очевидные преимущества для предпринимателей, такие как отмена налоговой отчетности и упрощение исчисления страховых взносов, отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» «Сбера» Алексей Шашкин.

— Мы обязательно предоставим нашим действующим и потенциальным клиентам сервис, позволяющий применять данный налоговый режим, — заявил он «Известиям».

Алексей Шашкин выразил уверенность, что бизнес проявит заинтересованность в таком предложении, но так как первые полгода режим будет доступен только вновь зарегистрированным предпринимателям в четырех субъектах России, больших цифр на старте банк не ожидает . Количество потенциальных участников эксперимента сильно возрастет после 1 января 2023 года, когда присоединиться к режиму сможет и действующий бизнес, спрогнозировал он.

Первые пошли Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

ВТБ принимает участие в эксперименте ФНС по запуску нового налогового режима и входит в рабочую группу как банк-партнер, заявили «Известиям» в пресс-службе кредитной организации.

— К АУСН клиенты смогут подключиться через банк. Для этого мы реализуем внутри интернет-банка «ВТБ Бизнес» разметку доходов и расходов налогоплательщика и возможность ее самостоятельного редактирования . На базе размеченных доходов и расходов ФНС будет рассчитывать сумму налога к уплате, — пояснили там.

В банке рассказали, что цель их участия в таком эксперименте — привлечь новых клиентов и удержать действующих, дав возможность предпринимателям воспользоваться преимуществами налогового режима.

— По нашей экспертной оценке, на новую систему АУСН на горизонте 2023–2025 перейдут от 10 до 30% наших клиентов сегмента малого и среднего бизнеса, — заявили в ВТБ.

Похожие цели преследует и МКБ, рассказал вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов департамента малого бизнеса организации Александр Зуев.

— МКБ планирует принять участие в данном проекте. Упрощенный налоговый режим может стать сильным драйвером привлечения в банк новых клиентов в сегменте малого бизнеса и, что не менее важно, поможет сократить расходы клиентов, которые они смогут направить на масштабирование своего дела , — заявил он.

В перспективе допускает возможность участия в эксперименте и банк «Зенит», рассказал руководитель блока малого и среднего бизнеса организации Дмитрий Дьяков.

— Новый налоговый режим потенциально интересен субъектам МСП. Банк рассмотрит возможность участия в данном налоговом эксперименте в 2022–2023 годах, — сообщил он.

При этом в ФНС заявили, что АУСН смогут предоставлять все кредитные организации, осуществляющие информационный обмен с налоговыми органами , при условии соблюдения установленного порядка и соответствия критериям такого обмена (они будут указаны на официальном сайте налоговой). Там же будет размещен и список банков.

Новая глава

АУСН может кардинально изменить налоговое администрирование в стране, потому что ФНС будет сама исчислять сумму налога, а предпринимателю останется только нажать кнопку «оплатить» , отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Кроме того, большим плюсом выступит обнуление страховых взносов, уверен он.

Однако ряд моментов еще предстоит отработать: в случае ошибок в расчетах ФНС и дальнейшей оплате предпринимателями последние будут апеллировать к налоговой службе , указал эксперт. И тут парадокс — как будут трактовать такие дела суды? Ведь по факту ФНС будет спорить сама с собой , хотя формально оплачивать всё равно должен предприниматель.

Первые пошли Фото: РИА Новости/Нина Зотина