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Дательный падеж: бизнес-сообщество просит денег у Минфина

Розничная торговля подает сигнал бедствия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Дательный падеж: бизнес-сообщество просит денег у Минфина
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2021-11-24 10:25:41
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Объединение «Опора России» обратилось к Минфину с просьбой выделить еще 100 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку непродовольственной розницы, ТЦ и ТРЦ. Подробности — в материале «Известия».

Денег нет, так что поддержите

В письме президента «Опоры России» Александра Калинина на имя министра финансов Антона Силуанова сообщается, что возникла необходимость поддержать розничные магазины. Согласно подсчетам бизнес-сообщества, в региональные бюджеты нужно выделить в общей сумме 100 млрд рублей.

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Несмотря на признание отрасли пострадавшей от коронакризиса, значимой поддержки торговые центры так и не получили. Причина, по мнению руководителя бизнес-объединения, в выпадающих доходах региональных бюджетов.

Калинин подчеркнул, что в 2020 году на восстановление других сфер деятельности малого и среднего бизнеса было выделено свыше 300 млрд рублей. Но из-за новых ограничений, которые вводятся в разных регионах (QR-коды, режим самоизоляции для непривитых, и т. д.), торговые центры страдают от падения клиентопотока. Следовательно, возникла необходимость новых ощутимых мер поддержки.

По оценке бизнес-сообщества, эффективной мерой поддержки станут как прямые финансовые вливания, так и налоговые послабления.

Напомним, в ноябре были введены дополнительные меры помощи бизнесу из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом. На каждого работника выделят субсидию в размере одного МРОТа, а также возобновят программу кредитования пострадавших сфер ФОТ 3.0 — это выдача кредита, который можно не возвращать при соблюдении определенных условий, в частности сохранения штата сотрудников.

Дательный падеж
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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По оценке вице-премьера РФ Андрея Белоусова, после введения QR-кодов для предприятий в сфере развлечений, культуры и общепите выручка упала на 25–30%, судя по кассовым оборотам. Экономические потери по России оцениваются в 4 млрд рублей в день.

Сигнал SOS

Вероятность согласования запрашиваемой помощи мала, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

— Ограничительных мер для непродовольственной розницы не вводится, а, значит, и меры поддержки не столь актуальны.

Задача такой просьбы — подать сигнал об отчаянном положении, в которой оказался офлайн-бизнес, полагает эксперт.

— «Опора России» акцентирует внимание на текущих проблемах бизнеса. Так что новации по повышению налогов, вероятно, обойдут стороной непродовольственную розницу в этом году.

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В интересах национальной экономики

Президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий позитивно оценивает предложение «Опоры России», отмечая, что непродовольственная розница и торгово-развлекательные центры наиболее сильно пострадали от ковидных ограничений. Эксперт подчеркнул, что речь прежде всего идет о регионах, экономика которых снова под угрозой.

— К сожалению, пандемия не отступает, и отсутствие поддержки малого и среднего бизнеса может привести к ограничению конкуренции, сужению предложения и, как следствие, повышению цен, — продолжает аналитик. — А это отнюдь не оптимальный сценарий в условиях и без того существующего роста инфляции и снижения покупательной способности населения.

По мнению Василия Заблоцкого, было бы правильно не только одобрить выдвинутую инициативу, но и дополнить ее мерами налоговой поддержки.

Дательный падеж
поддержка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Капля в море

Любая поддержка региональному бизнесу в период пандемии крайне необходима, особенно предприятиям в сфере розничной торговли и развлечений, подтверждает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

— Вместе с тем предлагаемая сумма не покроет общих потерь предпринимателей в этой сфере, которые в 2021 году, по оценке НРА, составляют 160–200 млрд рублей. Но и такая поддержка позволит многим компаниям хотя бы просто не закрыться и поддерживать рентабельность в районе 0%.

Помощь нужна почти всем

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В письме Минфину говорится только о пострадавшей непродовольственной рознице и торговых центрах. Тем не менее в России мало сфер, не затронутых коронавирусом, утверждает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

Продовольственную сферу кризис также затронул. Разрыв логистических цепочек, резкое подорожание сырья на международном и, как следствие, на внутрироссийском рынке, рост цен на оборудование из-за резко подорожавших металлов — всё это также следует учитывать при разработке мер поддержки. Это более глубокие связи.

По мнению эксперта, за бортом государственной поддержки оказались многие.

— Например, под угрозой рынок независимых автозаправочных станций. Из-за роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо и невозможности повысить розничные цены такие предприятия работают в ноль или даже в убыток. Таких не очевидно пострадавших сфер также много.

Дательный падеж
помощь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По мнению аналитика, обращение «Опоры России» говорит и о том, что бизнес не стесняется и не боится говорить с государством о своих проблемах. Кроме того, как подчеркнула Косарева, сам факт такой просьбы демонстрирует, что бизнес еще держится на плаву, «пока есть, что спасать». Эксперт также советует регионам перенимать друг у друга удачную практику.

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— Так, в начале ноября власти Вологодской области совместно с бизнес-объединениями разработали региональные меры поддержки. В частности, льготные налоговые ставки по налогу на имущество и снижение налоговых ставок в три раза для малого бизнеса на «упрощенке», льготы распространяются в том числе для новых предпринимателей, зарегистрированных в 2021 году. Кроме того, снижен федеральный «порог» по сохранению численности сотрудников с 90% до 60%. Эти меры считаются одними из самых адекватных среди регионов.

Прямые вливания наряду с налоговыми льготами и другими мерами поддержки сейчас очень нужны бизнесу. Как указывает Косарева, предприниматели сталкиваются с проблемами по оплате аренды, выплате зарплат, погашению кредитов

Деньги нужны, чтобы переждать очередной пик заболеваемости и ограничений, которых в регионах с каждым днем всё больше. Очевидно, что «как в Москве», где мерами поддержки воспользовались более 25 тысяч предпринимателей, сделать не получится, но к этому нужно стремиться, — заключает Косарева.

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