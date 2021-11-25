Дательный падеж: бизнес-сообщество просит денег у Минфина

Объединение «Опора России» обратилось к Минфину с просьбой выделить еще 100 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку непродовольственной розницы, ТЦ и ТРЦ. Подробности — в материале «Известия».

Денег нет, так что поддержите

В письме президента «Опоры России» Александра Калинина на имя министра финансов Антона Силуанова сообщается, что возникла необходимость поддержать розничные магазины. Согласно подсчетам бизнес-сообщества, в региональные бюджеты нужно выделить в общей сумме 100 млрд рублей.

Несмотря на признание отрасли пострадавшей от коронакризиса, значимой поддержки торговые центры так и не получили. Причина, по мнению руководителя бизнес-объединения, в выпадающих доходах региональных бюджетов.

Калинин подчеркнул, что в 2020 году на восстановление других сфер деятельности малого и среднего бизнеса было выделено свыше 300 млрд рублей. Но из-за новых ограничений, которые вводятся в разных регионах (QR-коды, режим самоизоляции для непривитых, и т. д.), торговые центры страдают от падения клиентопотока. Следовательно, возникла необходимость новых ощутимых мер поддержки.

По оценке бизнес-сообщества, эффективной мерой поддержки станут как прямые финансовые вливания, так и налоговые послабления.

Напомним, в ноябре были введены дополнительные меры помощи бизнесу из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом. На каждого работника выделят субсидию в размере одного МРОТа, а также возобновят программу кредитования пострадавших сфер ФОТ 3.0 — это выдача кредита, который можно не возвращать при соблюдении определенных условий, в частности сохранения штата сотрудников.

Дательный падеж Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По оценке вице-премьера РФ Андрея Белоусова, после введения QR-кодов для предприятий в сфере развлечений, культуры и общепите выручка упала на 25–30%, судя по кассовым оборотам. Экономические потери по России оцениваются в 4 млрд рублей в день.

Сигнал SOS

Вероятность согласования запрашиваемой помощи мала, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

— Ограничительных мер для непродовольственной розницы не вводится, а, значит, и меры поддержки не столь актуальны.

Задача такой просьбы — подать сигнал об отчаянном положении, в которой оказался офлайн-бизнес, полагает эксперт.

— «Опора России» акцентирует внимание на текущих проблемах бизнеса. Так что новации по повышению налогов, вероятно, обойдут стороной непродовольственную розницу в этом году.

В интересах национальной экономики

Президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий позитивно оценивает предложение «Опоры России», отмечая, что непродовольственная розница и торгово-развлекательные центры наиболее сильно пострадали от ковидных ограничений. Эксперт подчеркнул, что речь прежде всего идет о регионах, экономика которых снова под угрозой.

— К сожалению, пандемия не отступает, и отсутствие поддержки малого и среднего бизнеса может привести к ограничению конкуренции, сужению предложения и, как следствие, повышению цен , — продолжает аналитик. — А это отнюдь не оптимальный сценарий в условиях и без того существующего роста инфляции и снижения покупательной способности населения.

По мнению Василия Заблоцкого, было бы правильно не только одобрить выдвинутую инициативу, но и дополнить ее мерами налоговой поддержки.

Дательный падеж Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Капля в море

Любая поддержка региональному бизнесу в период пандемии крайне необходима, особенно предприятиям в сфере розничной торговли и развлечений, подтверждает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

— Вместе с тем предлагаемая сумма не покроет общих потерь предпринимателей в этой сфере, которые в 2021 году, по оценке НРА, составляют 160–200 млрд рублей. Но и такая поддержка позволит многим компаниям хотя бы просто не закрыться и поддерживать рентабельность в районе 0%.

Помощь нужна почти всем

В письме Минфину говорится только о пострадавшей непродовольственной рознице и торговых центрах. Тем не менее в России мало сфер, не затронутых коронавирусом, утверждает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Продовольственную сферу кризис также затронул. Разрыв логистических цепочек, резкое подорожание сырья на международном и, как следствие, на внутрироссийском рынке, рост цен на оборудование из-за резко подорожавших металлов — всё это также следует учитывать при разработке мер поддержки. Это более глубокие связи.

По мнению эксперта, за бортом государственной поддержки оказались многие.

— Например, под угрозой рынок независимых автозаправочных станций. Из-за роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо и невозможности повысить розничные цены такие предприятия работают в ноль или даже в убыток. Таких не очевидно пострадавших сфер также много.

Дательный падеж Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По мнению аналитика, обращение «Опоры России» говорит и о том, что бизнес не стесняется и не боится говорить с государством о своих проблемах. Кроме того, как подчеркнула Косарева, сам факт такой просьбы демонстрирует, что бизнес еще держится на плаву, «пока есть, что спасать». Эксперт также советует регионам перенимать друг у друга удачную практику.

— Так, в начале ноября власти Вологодской области совместно с бизнес-объединениями разработали региональные меры поддержки. В частности, льготные налоговые ставки по налогу на имущество и снижение налоговых ставок в три раза для малого бизнеса на «упрощенке», льготы распространяются в том числе для новых предпринимателей, зарегистрированных в 2021 году. Кроме того, снижен федеральный «порог» по сохранению численности сотрудников с 90% до 60%. Эти меры считаются одними из самых адекватных среди регионов.

Прямые вливания наряду с налоговыми льготами и другими мерами поддержки сейчас очень нужны бизнесу. Как указывает Косарева, предприниматели сталкиваются с проблемами по оплате аренды, выплате зарплат, погашению кредитов