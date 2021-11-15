Взять эталон: бизнес увидел риски роста цен на электроэнергию

Бизнес предупредил о банкротстве и ликвидации ряда территориальных сетевых организаций (ТСО), а также о росте цен на электроэнергию для потребителей в случае преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике. Об этом «Известиям» заявили в ассоциации «Территориальные сетевые организации». ФАС ранее предложила внести в правительство законопроект о внедрении таких тарифов уже в 2022 году. Эталонный принцип предполагает вычисление средних тарифов на услуги, исходя из показателей издержек аналогичных организаций. Однако даже в одном и том же регионе различным ТСО местные власти назначают разные выплаты на содержание оборудования, поэтому сегодня справедливый расчет эталонов невозможен, считают в ассоциации. 9 ноября она направила письмо вице-премьеру Александру Новаку. В его аппарате сказали, что учтут позицию бизнеса. В ФАС между тем исключили риски роста стоимости электроэнергии при установлении эталонных тарифов.

Эталонный риф

Ассоциация «Территориальные сетевые организации» 9 ноября направила письмо вице-премьеру Александру Новаку с призывом отсрочить введение эталонов до разработки единых принципов начисления выплат для ТСО (есть у «Известий»). Эталонный принцип предполагает вычисление средних тарифов на услуги, исходя из показателей издержек аналогичных организаций.

Как указано в письме, ФАС предлагает внести в правительство законопроект о внедрении эталонов для сетевых организаций уже в 2022 году, однако сегодня даже в одном и том же субъекте различным ТСО местные власти назначают разные выплаты на содержание электросетевого оборудования.

«При принятии тарифных решений в субъектах РФ уполномоченными органами региональной власти в сфере электроэнергетики (…) не обеспечиваются равные условия для работы территориальных сетевых организаций. (…) Имеет место установление разного уровня тарифов для ТСО, работающих в сопоставимых, в том числе и природно-климатических, условиях», — говорится в документе.

Взять эталон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В итоге на территории РФ невозможно найти две ТСО, чей состав выплат был бы похож, отмечается в письме. Например, есть радикальная разница в стоимости содержания одной условной единицы электрооборудования (у.е.): у одной ТСО стоимость может быть 7,25 тыс. рублей за у.e., у другой же — более 60 тыс.

По этой причине в случае введения эталонных тарифов затраты электросетевых предприятий попросту не будут учитываться в полной мере, и многих это приведет к банкротству, считают в организации.

— Из примерно 1,7 тыс. ТСО страны может закрыться около половины. Это приведет к значительному росту числа бесхозных сетей, которые станут дополнительной нагрузкой для муниципалитетов и бизнеса, так как в них почти невозможно контролировать неучтенное и бездоговорное потребление электроэнергии и противодействовать ему, — добавили там.

Указанная ситуация будет способствовать и подорожанию электроэнергии для бизнеса и населения, заключили в ассоциации «Территориальные сетевые организации».

Чтобы этого избежать, бизнес призвал Александра Новака отсрочить введение эталонов до разработки единых принципов начисления выплат для энергетиков. В аппарате вице-премьера «Известиям» сказали, что позиция бизнеса будет направлена в ФОИВы для предоставления предложений.

Взять эталон Фото: ТАСС/Эрик Романенко

— Предлагается простое усреднение тарифов, а вовсе не эталоны, основанные на лучших практиках, — сказали в Сообществе потребителей энергии.

Представители отрасли подчеркнули, что усреднение не стимулирует конкуренцию и повышение эффективности сетей, а, напротив, сделает тарифное регулирование менее прозрачным и может спровоцировать необоснованный рост тарифов в целом ряде регионов.

В НП «Совет рынка» отметили, что при разработке эталонов в электросетевом комплексе необходимо исследовать различия затрат компаний в зависимости от масштаба деятельности, вида оборудования, его количества и других существенных факторов. Вопросы стандартизации могут быть решены на уровне методики ФАС, заключили в организации.

— В тарифах обязательно должны учитываться нормативы на содержание сетевого оборудования, иначе эти издержки осядут на поставщике услуг, у которого и так достаточно собственных трат и расходов, — отметила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

В чем риски

В случае массового ухода с рынка ТСО, а также значительного роста числа бесхозных сетей можно прогнозировать повышение тарифов для юридических лиц минимум на 10–12%. Эти цифры будут включать инфляционную накрутку и эффект снижения предложения на рынке, считает топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. Рост тарифов для населения может составить 1,5–2%, добавил он.

Взять эталон Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Для решения вопроса с бесхозными электросетями Минэнерго совместно с регионами проводит активную работу по их ликвидации, — сказали «Известиям» в ведомстве.

В результате проведенной работы по выявлению бесхозных объектов, постановке на учет и дальнейшей передачи в эксплуатацию сетевым организациям за последние пять лет удалось добиться снижения их количества на 44%, добавили там. По состоянию на 1 ноября в России зарегистрировано 21 916 бесхозных электросетевых объектов, отметили в Минэнерго.

— Однако остается ряд регионов, где данная работа не продвигается. В этой связи Минэнерго подготовило изменения в законодательство, предусматривающие введение особого статуса системообразующей территориальной сетевой организации, — сказали в ведомстве.

В Минэнерго объяснили, что основная идея — введение в каждом регионе опорной ТСО. Она будет обеспечивать эксплуатацию бесхозных сетей, владельцы которых лишаются статуса территориальной сетевой организации, также она станет координировать проведение восстановительных работ при массовых нарушениях энергоснабжения. Законопроект согласован заинтересованными ФОИВами и в ближайшее время будет внесен в правительство, заключили в Минэнерго.

В ФАС исключили риски роста стоимости электроэнергии для населения и других потребителей при установлении тарифов по передаче электроэнергии методом эталонных расходов.

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— У ТСО есть законная возможность обратиться в ФАС для досудебного рассмотрения споров и разногласий в области тарифного регулирования, если они считают, что региональный орган тарифного регулирования установил экономически необоснованный тариф на услуги по передаче электроэнергии, — сказали «Известиям» в антимонопольной службе.

Там также отметили, что на основе лучших практик деятельности ТСО в регионах будет создана эконометрическая модель расчета операционных расходов таких компаний. При этом эта модель сохранит элементы тарифной политики по защите интересов населения и других потребителей, будет соблюден баланс интересов поставщиков и потребителей, сообщили в ФАС.

В антимонопольной службе также считают, что установление тарифов эталонным методом не приведет к негативным последствиям — этот подход исключит субъективизм и дискриминацию и определит единые правила регулирования ТСО.