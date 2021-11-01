Провод для грусти: наказание за неоплату электричества хотят ужесточить

В России предложили ужесточить наказание за неоплату счетов на электроэнергию. Такую инициативу НП «Совет рынка» направил в Минэнерго, рассказал «Известиям» глава организации Максим Быстров. «Совет рынка» считает нужным удвоить штрафы для юрлиц со 100–200 тыс. до 200–400 тыс.рублей и ужесточить наказание за повторные нарушения (ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц). Предложения касаются санкций для «неотключаемых» потребителей, то есть тех, кому энергосбытовые компании не могут не предоставлять свои услуги. В Минэнерго «Известиям» сказали, что ведомство выступает за обеспечение своевременной оплаты потребленных ресурсов и изучит предложения «Совета рынка».

Расплата по счетам

Свои инициативы по ужесточению наказания за неуплату электроэнергии НП «Совет рынка» направило в Минэнерго, сказал «Известиям» глава организации Максим Быстров в ходе конференции «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Экология рынка, рынок и экология».

— НП «Совет рынка» предлагает удвоить административные штрафы для юрлиц, недоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии, со 100–200 тыс. рублей до 200–400 тыс., — отметил Максим Быстров.

Также представители отрасли предлагают исключить возможность замены штрафа, предусмотренного статьей 14.61 КоАП РФ, на предупреждение и скорректировать саму статью, ужесточив наказание за повторные нарушения в течение года (ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц).

Повод для грусти Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Предложения касаются санкций для так называемых неотключаемых потребителей — тех неплательщиков, в отношении которых в силу закона энергосбытовые компании не могут инициировать введение ограничения снабжения, объяснил Максим Быстров. Среди них предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения, опасные производства и так далее, добавил он.

Минэнерго изучит предложения «Совета рынка», сказали в ведомстве.

— Минэнерго выступает за обеспечение своевременной оплаты потребленных энергоресурсов как гарантии надежности энергоснабжения потребителей, вместе с тем занимает взвешенную позицию по данному вопросу, — заявили в министерстве.

Там добавили, что итоговая позиция будет сформирована после проведения всесторонней оценки предложений «Совета рынка».

Проблема неплатежей «неотключаемых» потребителей для отрасли традиционна, в общей структуре дебиторской задолженности за электроэнергию их доля — больше половины, отметил руководитель Практики по проектам в энергетике юридической фирмы Vegas Lex Евгений Родин. Это так называемые непромышленные потребители — котельные, водоканалы, предприятия ЖКХ, подчеркнул он.

У ряда муниципальных неотключаемых организаций иногда попросту не хватает средств для оплаты счетов, действенных механизмов решения этой проблемы на сегодня нет, добавил он.

Повод для грусти Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Например, у водоканалов или котельных ключевая проблема заключается в собственных тарифах, которые не покрывают всех издержек предприятия, поэтому в первую очередь оплачиваются наиболее критичные платежи, а на электроэнергию средств уже не остается. Но нередки и случаи злоупотреблений — предприятие попросту может кредитоваться за счет энергетиков, — рассказал Евгений Родин.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения «Известиям» сообщили, что задолженность водоканалов перед энергетиками напрямую зависит от собираемости платежей с населения. Последние регулярно недоплачивают предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства за услуги водоснабжения и водоотведения сотни миллионов рублей и эта задолженность постоянно растет, отметили там. При этом у водоканалов нет никаких способов повлиять на платежную дисциплину собственников квартир — прекращать подачу воды населению законодательно запрещено, заключили в ассоциации.

Проблема и решения

Суммарная задолженность на розничном рынке электроэнергии летом превысила 309 млрд рублей, при этот показатель оказался больше, чем в 2020-м, когда невыплаты составили около 304 млрд, указывают данные Центра финансовых расчетов. Основная задолженность пришлась на непромышленных потребителей — почти 173 млрд рублей, около 69 млрд рублей — на население.

— Проблема неплатежей меняет остроту актуальности в разрезе регионов и групп потребителей. Если говорить о региональном аспекте, то наиболее проблемным тут является СКФО, — отметил Максим Быстров.

«Известия» направили запросы в администрации регионов СКФО. Универсального рецепта по борьбе с неплатежами не существует, однако необходимо решать системные проблемы в тех болевых точках, которые всем известны, заключил Максим Быстров.

Повод для грусти Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В своей работе «Т-Плюс» часто сталкивается с отсутствием возможности прекратить оказание услуг проблемным должникам, относящимся к категории «неотключаемых».

— Мы поддерживаем инициативу «Совета рынка» и считаем, что замена штрафа на дисквалификацию позволит решить вопрос с «неотключаемыми» клиентами, которые злоупотребляют своим положением, — добавили там.

Ассоциация ГП и ЭСК также поддерживает предложения «Совета рынка», особенно важным из них представляется расширение практики применения дисквалификации должностных лиц за счет установления безальтернативной санкции за повторное нарушение в течение года, подчеркнули в ассоциации.

— В то же время указанные предложения не помогут в полной мере решить проблему с платежной дисциплиной «неотключаемых» потребителей, поскольку размер штрафа, как правило, существенно меньше и суммы накопленной задолженности и стоимости работ по установке автономного источника питания, — отметили там.

Кроме того, привлечение к ответственности за непредоставление финансовой гарантии существенно затруднено, в связи с тем что ее получение зависит не только от самого потребителя, но и от банка, который может отказать в выдаче поручительства. В таком случае вина потребителя отсутствует и привлечь его к ответственности невозможно, пояснили в ассоциации ГП и ЭСК. Организации, владеющие жизненно важными объектами инфраструктуры, накапливают многомесячную задолженность и впоследствии уходят в банкротство, в результате чего энергетики не получают накопленной задолженности, добавили там.

Повод для грусти Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Должностная дисквалификация, предложенная «Советом рынка», осложнит жизнь конкретным людям, но сама по себе не решит проблему задолженностей, считает заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев. Энергетикам, как и прежде, придется идти в суд, для того чтобы вернуть свои деньги, считает эксперт.

В ассоциации «Совет производителей энергии» отметили, что для решения проблемы хронической задолженности может быть эффективен переход к адресной государственной поддержке отдельных категорий потребителей (например, предоставление им рассрочки платежей или отмена пеней).

В «Россетях» пояснили «Известиям», что в компании заинтересованы в развитии инструментов, которые позволят повысить платежную дисциплину, — средства служат основной для финансирования мероприятий по обеспечению надежной работы и развитию сети.

При этом необходимо учитывать, что ряд потребителей, в том числе «неотключаемых», имеют низкую платежеспособность в силу различных факторов, например неплатежей в адрес предприятий ЖКХ, поэтому рост штрафных санкций не должен привести к их критическому финансовому положению и формированию «мертвой» дебиторки, заключили в «Россетях».