Энергию в нужное русло: промышленники раскритиковали систему перекрестного субсидирования тарифов

Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» направила министру экономического развития РФ Максиму Решетникову предложения по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике (есть у «Известий»). В ассоциации считают, что одной из наиболее острых проблем, тормозящих развитие энергетики и промышленности в РФ, являются нарастающие темпы роста перекрестного субсидирования. Свои доводы промышленники озвучили «Известиям».

«Сообщество потребителей энергии» (объединяет промышленных покупателей электроэнергии) оценивает суммарный объем перекрестного субсидирования в электроэнергетике России в 2020–2021 годах в 1,09 трлн рублей, включая 615 млрд рублей дополнительной нагрузки через оптовый рынок и 473 млрд рублей перераспределения расходов на содержание сетей между группами потребителей. По мнению представителей отрасли, в 2015–2020 годах прирост перекрестного субсидирования составил более 220% в первую очередь за счет увеличения дополнительной нагрузки на потребителей оптового рынка на 244% (с 179 до 615 млрд рублей).

«Основные бенефициары «перекрестки» — регионы Дальнего Востока, население, отдельные категории бытовых потребителей, к тарифам которых применяются понижающие коэффициенты, и предприятия, реализующие проекты мусоросжигающих заводов», — сообщил «Известиям» замдиректора ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко.

По его словам, система «перекрестки», когда за снижение цен для одних категорий потребителей доплачивают другие, крайне непродуктивна, поскольку положительных эффектов для экономики не дает. «Власть привычно с 1990-х годов использует этот набор инструментов, считая, что удешевление тарифов путем удорожания для других ведет к положительным эффектам», — говорит эксперт. Однако экономическая отдача от введения программы субсидирования и льготных тарифов для отдельных категорий потребителей на практике не подтверждается.

По мнению ассоциации, отдача эта скорее отрицательная. Субсидируемые потребители, получая поддержку, не мотивированы к энергосбережению. А субсидирующие группы, к которым относятся промышленные предприятия, терпят определенные убытки и делают всё, чтобы снизить объем подобной нагрузки. В том числе сокращают объем использования энергии из общей электросети за счет собственной генерации. Но экономика от этого не выигрывает, как и не выигрывает бюджет, недополучая налог на прибыль от предприятий, которые из-за растущих убытков не могут ее наращивать.

В то же время сбалансированная система, в которой учитываются интересы всех групп потребителей, была бы выгодна для всех, говорит Дзюбенко. Ведь повышенные тарифы промышленные предприятия закладывают в себестоимость товаров и услуг, что далее дает мультипликативный эффект по всей экономической цепочке до конечного потребителя, в том числе домохозяйств. Покупать отечественные товары в этой ситуации становится невыгодно, и они проигрывают в конкуренции зарубежной продукции.

Предложение отрасли

В своем обращении ассоциация предлагает рассмотреть комплексное изменение приоритетов использования и методов администрирования перекрестного субсидирования с переходом от искусственного сдерживания роста тарифов к борьбе с ее причинами.

Речь в первую очередь идет о таргетировании энерготарифов для наиболее чувствительных по цене потребителей электроэнергии. В частности, авторы послания предлагают ввести новую категорию «энергоемких» потребителей с учетом климатической повестки и поддерживать их тарифами. Это предложение, по мнению промышленников, может служить как «формализованный инструмент энергетической и климатической политики, а также прямой тарифной поддержки энергоемких экспортеров на рынках ЕС, США и АТР».

Инициатива связана с тем, что на зарубежных конкурентных рынках у энергоемких промышленников есть поддержка в виде снижения цены на электроэнергию в обмен на «зеленые» действия, в то время как России нечем ответить. Как писали «Известия», ассоциация и ранее признавала, что отечественные металлургия, машиностроение и химия расходуют электроэнергии в разы больше, чем аналогичные отрасли в США, Китае, Германии, Японии, Бразилии. В отрасли считают, что цена электроэнергии для бизнеса в России содержит массу нерыночных надбавок и дополнительных платежей, включая перекрестное субсидирование, что делает ее выше аналогичного уровня в США и ряде европейских стран. Поэтому она не улучшает, а ухудшает конкурентоспособность отечественной промышленности.

Также в письме «Сообщества потребителей энергии» часть предложений связана с субсидированием льготных тарифов для домохозяйств. Авторы предлагают ввести социальную норму, так как наибольшей частью льгот, компенсируемых за счет бизнеса, пользуются наиболее обеспеченные домовладения, которые фактически в льготах не нуждаются.

Поэтому, считают в ассоциации, необходимо провести градацию и отсечь категорию людей, которым льгота не нужна. Сниженными же тарифами на электроэнергию должны пользоваться люди с низким достатком — для этого они должны оформлять льготу в заявительном порядке и получать поддержку адресно.

Промышленники также отмечают еще одну наболевшую проблему — использование «гражданских» льгот предпринимателями, в том числе для нелегальной деятельности. Такие «серые» схемы коммерческого электропотребления по льготным тарифам чаще всего используют майнеры криптовалют, гаражные автосервисы и т.д.

Наиболее остро проблема «черного» майнинга стоит Иркутской области, поскольку в этом регионе одни из самых низких цен на электричество. Жители Иркутской области уже не раз жаловались на майнеров-нелегалов, писали «Известия».

Криптофермы потребляют в разы больше электричества и вызывают аварии на подстанциях, а расходы за избыток потребления, по сути, ложатся на плечи местных предприятий и учреждений. В феврале ассоциация «Сообщество потребителей энергии» направила письмо в Минэнерго, в котором привела цифры по фермам. В послании отмечалось, что 82% всех домохозяйств Иркутской области потребляет в среднем не более 375 кВт·ч в месяц, а 0,7% — 11 192 кВт·ч в месяц, то есть почти в 30 раз больше остальных.

Из-за подпольных майнинговых ферм огромные средства теряют энергокомпании и бюджет региона. Единой статистики до сих пор нет, но компания ОАО «ИЭСК» ранее раскрыла информацию по своим потерям: за 2020 год они составили более 5 млрд рублей, что на примерно на 1 млрд рублей больше, чем учтено в тарифах на услуги по передаче.

Недавно проблему нелегального майнинга в регионе обсудили на Байкальском международном форуме партнеров. Игорь Рунец, генеральный директор компании Bitriver, тогда заявил о необходимости введения социальных норм на потребление. «Причем комфортных социальных норм, которые ни в коей мере не затронут население, которое пользуется электрическими обогревателями, плитами и т.д. Потому что надо понимать, что майнинг потребляет не немножечко больше типичного потребителя, а в большие десятки раз больше потребителя. Поэтому это легко дифференцировать и вводить более высокие промышленные тарифы на электроэнергию для крупных потребителей».

Такого же мнения придерживаются и в «Сообществе потребителей энергии», предлагая установить предельную, технологически обоснованную величину коммунально-бытового электропотребления. На потребление выше этого предела льготы не должны действовать — только так, считают в ассоциации, можно искоренить злоупотребление «бытовыми» тарифами в коммерческих целях.

Что ждет «перекрестку»

Кстати, по словам Валерия Дзюбенко из ассоциации «Сообщество потребителей энергии», проблему в «перекрестке» признают и власти. Чиновниками неизменно декларируются изменения на энергорынке: прекращение, в том числе поэтапное, или минимизация объемов перекрестного субсидирования. Были приняты соответствующие распоряжения и нормативные документы. Но несмотря на это, ситуация не меняется уже больше 20 лет, и графика по сокращению объемов перекрестного субсидирования тоже до сих пор нет.

Ассоциация потребителей обратилась со своими предложениями по изменению ситуации в Минэкономразвития, поскольку именно ему было поручено подготовить доклад в правительство по дорожной карте для «прозрачности формирования и распределения перекрестного субсидирования». Подготовка документа в министерстве уже идет.

«Надеемся наше обращение учтут при подготовке доклада для правительства», — говорит Дзюбенко. Если итоговый доклад получит положительное заключение со стороны курирующих отрасль вице-премьеров, правительство может принять решение по подготовке нормативных актов для реализации предложений Минэка. Эту работу будут выполнять исполнительные органы власти, отвечающие за экономику, энергетику и тарифное регулирование, — Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС. В ассоциации надеются именно на такой исход событий, поскольку проблема «перекрестки» рано или поздно должна быть решена.