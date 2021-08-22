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На току: акции электрогенерирующих компаний привлекают инвесторов

Дивиденды по этим бумагам в два раза выше инфляции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На току: акции электрогенерирующих компаний привлекают инвесторов
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2021-08-19 15:45:28
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В начале августа индекс равновесных цен на покупку электроэнергии в РФ достиг исторического максимума в 1754,73 рубля за МВт/ч. Эксперты отмечают, что это был временный скачок, но в целом электричество будет дорожать и дальше из-за потребности страны в ускорении темпов прироста ВВП. Следовательно, в перспективе генерирующие компании будут зарабатывать еще больше, а вместе с ними и владельцы их акций, ведь ожидаемая доходность от дивидендов некоторых компаний превышает даже нынешнюю инфляцию почти в два раза. Подробности — в материале «Известий».

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Уходящее лето оказалось богатым на пики электрических цен в первой ценовой зоне России (европейская часть и Урал). Так, в июле на фоне значительного роста спроса из-за жары средневзвешенное значение индекса РСВ составило 1507,8 рубля за МВт/ч — на 8,4% больше, чем в июне, сообщала ассоциация «НП Совет рынка». Максимальное значение за месяц — 1673,33 рубля за МВт/ч, но уже 9 августа цены снова пробили исторический максимум — 1754,73 рубля за МВт/ч.

В потребительском плане эти цифры для населения не так важны, поскольку конечные цены регулируются государством и, по последнему прогнозу Минэкономразвития, опубликованному в конце апреля этого года, в период с 2022-го по 2024-й будут расти на 5% ежегодно. Но с точки зрения инвестирования свободных средств очевидный рост операционных показателей электрогенерирующих компаний дает рядовым россиянам возможность защититься от высокой инфляции, которая, по прогнозу Банка России, в этом году составит 5,7–6,2%.

На току
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В беседе с «Известиями» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев назвал российскую энергетическую отрасль «стабильной и устоявшейся», поэтому акции соответствующих компаний можно считать защитным активом из-за постоянного и предсказуемого дивидендного потока. В диверсифицированном инвестпортфеле, по его мнению, оправданным можно считать размещение 5–15% средств в этих инструментах.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров объясняет, что финансовые показатели энергокомпаний вырастут не только из-за постоянного увеличения тарифов, но и вследствие наращивания генерирующих мощностей.

— Программа по развитию инфраструктуры рассчитана до 2025 года, поэтому можно ожидать в данный период высокой доходности от бумаг компаний энергетического сектора, — говорит эксперт.

По мнению всех опрошенных «Известиями» специалистов, дивидендная доходность акций генерирующего сектора точно будет выше нынешнего уровня инфляции. Так, аналитик по нефтегазовому сектору «Атон» Анна Кишмария считает, что такие акции подходят и для долгосрочного инвестирования. Но в краткосрочном периоде значимых катализаторов для ценных бумаг сектора она не видит. Кишмария ожидает дивдоходности акций таких компаний в коридоре 9–11%, полагая такой результат вполне предсказуемым.

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Что касается стоимости самих акций, финансовый аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин отмечает, что в целом отрасль выглядит одной из самых недооцененных на рынке. Потенциал роста до справедливой стоимости акций у электрогенерирующих компаний впечатляющий.

Тем не менее, по его словам, существенный потенциал роста в этих бумагах традиционно связан с повышенными рисками инвестиций в секторе. Эксперт объясняет это тем, что в результате запланированного регуляторами ускорения прироста ВВП генерации потребуется аналогичное существенное наращивание CAPEX (капитальных расходов, проще говоря — инвестиций в основной капитал компаний).

— В период сравнительно активного — на 5–9% год к году — экономического роста 2000–2012 годов потребление электроэнергии в РФ увеличивалось в среднем на 2–4%. Доля CAPEX к выручке генерирующих компаний составляла в среднем порядка 7%. При снижении темпов роста ВВП РФ в период застоя 2013–2020 годов до уровней порядка 1% в среднем и схожих темпах прироста потребление электроэнергии в РФ, доля CAPEX к выручке генерирующих компаний составляет в среднем порядка 4%, — делится подсчетами Александр Осин.

На току
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сейчас для поддержания «застойной» модели развития экономики необходимый уровень инвестиций в обновление энергетического оборудования компаний, по словам Осина, составляет порядка 300 млрд рублей в долгосрочной перспективе. Но если исходить из планов ускорения экономического роста РФ до уровней 2000–2021 годов, затраты на соответствующие инвестиции у компаний вырастут в 2–3 раза.

В целом благодаря сравнительно высоким дивидендам ценные бумаги электрогенерирующих компаний всё равно остаются интересными для консервативных инвесторов, ориентирующихся на более предсказуемую доходность в сравнении с компаниями, чьи акции растут или падают на десятки процентов в краткосрочной перспективе. Поэтому в таких портфелях Осин видит целесообразным держать 13% акций электрогенерирующего сектора от общего объема активов.

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР)

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