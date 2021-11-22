Спор за деньги: крупный бизнес попросил снизить штрафы в КоАП

Штрафы для предпринимателей за нарушения при миграционном учете, на таможне и при перевозке детей автобусами, предусмотренные проектом КоАПа, необходимо снизить. Об этом говорится в отзыве РСПП, направленном в Минюст (есть в распоряжении «Известий»). По мнению представителей крупного бизнеса, заложенный в проект размер наказания по этим статьям не соразмерен тяжести проступков и может привести к банкротству компаний. Представители других бизнес-объединений коллег поддержали. Вместе с тем специалисты считают последнюю редакцию кодекса в целом компромиссной и способной ослабить административное давление. Минюст учел многие предложения предпринимателей.

Есть вопросы

Минюст подготовил уже третий проект КоАПа, предыдущие две версии подверглись критике чиновников, бизнеса и экспертного сообщества за непосильные штрафы и общий курс на ужесточение санкций. Последняя редакция такого резонанса не вызвала — по крайней мере в бизнес-среде существует консенсус, что новый документ носит компромиссный характер и способен ослабить административное давление.

При этом некоторые претензии у предпринимателей все же остались. В частности, в отзыве на КоАП РСПП указал на несоразмерность штрафов за нарушения в области таможни тяжести проступков. В нынешней редакции кодекса они составляют от 50 до 200% рыночной стоимости товаров, а также дают возможность конфисковать продукцию. Речь идет о штрафах за незаконное пользование, приобретение и транспортировку товаров, нарушение таможенных процедур и ограничений при распоряжении условно выпущенными товарами.

Спор за деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Перечисленные статьи не связаны с совершением контрабандных тяжких составов правонарушений, однако санкции позволяют не только оштрафовать юридическое лицо, но и применить конфискацию товара. Это может привести к сложному финансовому положению вплоть до банкротства лица, если продукция приобреталась в кредит. В данном случае наказание выполняет карательную, а не предупредительную функцию», — говорится в отзыве РСПП.

Там подчеркнули, что ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей всегда кратно ниже рыночной стоимости товара, а за умышленное уклонение от погашения пошлин лицо несет уголовную ответственность. Кроме того, в РСПП заявили, что наказание для нарушителей должно быть одинаковым и не зависеть от стоимости товара. Там предложили ввести штраф в фиксированном размере от 50 тыс. до 300 тыс. рублей с сохранением права конфискации.

Равная ответственность

Недовольство РСПП вызвали также наказания для гостиниц за нарушения при регистрации граждан. Проект КоАП предусматривает за это штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для ИП и от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для юрлиц, а в городах федерального значения еще больше — от 30 тыс. до 50 тыс. для ИП и от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

При этом сроки регистрации постояльцев отелей (как россиян, так и иностранных граждан) очень сжатые: при заезде гостиницы обязаны поставить их на учет в течение одного дня, а при отъезде — уведомить миграционные службы не позднее 12:00 следующего дня. Для гостиниц, особенно крупных, это приводит к значительным затратам рабочего времени и финансовых расходов, констатировали в РСПП.

Вместе с тем в случае заселения в жилой фонд гражданин России обязан зарегистрироваться в срок, не превышающий 90 дней, а передать информацию для постановки на учет иностранца необходимо в течение семи дней. Намного ниже и ответственность за нарушения — либо штраф до 5 тыс. рублей, либо предупреждение.

«В результате уровень миграционного контроля и учета в жилом фонде и коллективных средствах размещения абсолютно не сопоставим. Приезжие с противоправными целями и незаконные иммигранты могут беспроблемно размещаться в объектах жилого фонда, владельцам которых за нарушение миграционного законодательства грозят мизерные штрафы или предупреждение», — говорится в отзыве РСПП.

Спор за деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Союз предложил Минюсту снизить штрафные санкции для гостиниц как минимум в пять раз и уравнять сроки предоставления миграционных документов для отелей и частного сектора.

Несправедливо высокими назвали в РСПП и штрафы за различные нарушения в сфере перевозки детей автобусами: они достигают 50 тыс. рублей для ИП и 200 тыс. рублей для юрлиц. При этом предлагаемая редакция не дифференцирует административную ответственность, исходя из общественной опасности правонарушения.

«Полагаем необходимым рассмотреть вопрос о введении дифференцированных штрафов, а также кратно их уменьшить за нарушения, не влияющие на безопасность жизни и здоровья граждан», — говорится в отзыве РСПП.

В Минюсте «Известиям» сообщили, что работа по проекту нового КоАПа ведется на площадке межведомственной рабочей группы, куда входят представители федеральных органов исполнительной власти, научного, правозащитного сообществ и предпринимательских объединений, в том числе РСПП. При этом в процессе подготовки прорабатываются все представленные предложения бизнес-сообщества.

Позитивные моменты

В «Деловой России» в целом согласились с замечаниями РСПП.

— На мой взгляд, таможенные штрафы могут сильно ударить по бизнесу и действительно их стоило бы снизить, — заявил «Известиям» член генерального совета бизнес-объединения Алексей Мостовщиков.

Что касается штрафов за нарушения в сфере регистрации мигрантов, то их снижение также можно поддержать, так как нередко нарушения носят формальный характер, констатировала руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. Зачастую со стороны бизнеса все подано вовремя, но по техническим причинам происходит задержка в получении документов миграционной службой, пояснила она.

При этом Алексей Мостовщиков отметил, что в новом проекте КоАПе есть множество положительных моментов, например снижение штрафов для субъектов малого бизнеса (их кодекс приравнивает к ответственности ИП) и предложение освобождать от санкций за первое нарушение. Кроме того, позитивным выступает введение скидок на оплату штрафов.

Спор за деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При разработке КоАПа Минюст действительно учел многие предложения предпринимателей, рассказал «Известиям» статс-секретарь, вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП Александр Варварин. Во-первых, по нему невозможно будет одновременно привлечь к ответственности юридическое и должностное лицо. Во-вторых, основной формой ответственности за первое правонарушение станет предупреждение. В-третьих, административный запрет деятельности исключен из видов наказания. Эти и многие другие нововведения позволяют позитивно оценить как итоговую редакцию кодекса, так и сам процесс взаимодействия, констатировал Александр Варварин.