Сдать нормы: переработке подверглись все части новой редакции КоАП
Минюсту пришлось в третий раз полностью переписать новую редакцию КоАП. Как рассказали «Известиям» в ведомстве, на общественное обсуждение переработанный кодекс будет вынесен в апреле. В рабочей группе считают, что новый документ будет мягче действующего, однако ряд статей в нем всё же будет ужесточен. Документ будет принят уже новым созывом парламента — после сентябрьских выборов, сообщили «Известиям» в Госдуме. Эксперты считают эти сроки логичными, так как сейчас ужесточение ряда мер не пойдет на пользу рейтингам партий.
Долго, но качественно
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минюста, новая редакция Кодекса об административных нарушениях (КоАП) может быть представлена в апреле.
— В настоящее время продолжается подготовка проекта нового КоАП и связанных с ним проектов федеральных законов. По сравнению с версией, представленной для общественного обсуждения в мае 2020 года, все части проекта нового КоАП подверглись переработке. В апреле текущего года в целях информирования о ходе проводимой Минюстом России работы планируется разместить общую часть проекта нового КоАП в информационно-телекоммуникационной сети интернет, — сообщили «Известиям» в министерстве.
Также там уточнили, что работа над особенной частью (предусматривает составы административных правонарушений. — «Известия») нового кодекса в настоящее время ведется на площадке межведомственной группы с привлечением заинтересованных органов госвласти, научного и бизнес-сообщества, а также общественных организаций.
По окончании этой работы документ будет в установленном порядке представлен в кабмин, уточнили в пресс-службе.
Как рассказал «Известиям» член межведомственной группы при правительстве, которая участвует в подготовке документа, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, сдвиг сроков положительно скажется на качественной проработке кодекса. Изначально новая версия, а точнее вторая редакция, должна была вступить в силу с 1 января этого года.
— С точки зрения расширения перечня случаев освобождения от ответственности и введения возможности освобождения от наказания, учета смягчающих обстоятельств при назначении административного наказания новая редакция КоАП будет мягче. Кодекс будет носить более профилактическую направленность, потому что самое главное — это добиться исполнения законодательства гражданами, — пояснил парламентарий.
По его словам, в новой редакции сокращено количество составов, при которых к правонарушителям может применяться административный арест (с 70 до 50), и значительно увеличено число случаев применения предупреждения.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что за время разработки кодекса Госдума приняла в действующий КоАП множество ужесточающих поправок, которые, очевидно, найдут отражение в новой редакции. Поэтому говорить о том, что ужесточений совсем не будет, нельзя, уточнил Дмитрий Вяткин.
Также он пояснил, что для автовладельцев усиление ответственности произойдет только за грубые нарушения, совершенные неоднократно. А вот от нашумевшего в СМИ наказания за превышение скорости после общественного обсуждения решено было отказаться.
Изначально штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч должен был увеличиться с 500 до 3 тыс. рублей, за превышение на 40–60 км/ч — с 1–1,5 тыс. до 4 тыс. рублей. Среди самых суровых мер — штраф 5 тыс. рублей или лишение прав до полугода — может применяться уже при превышении на 60 км/ч (сейчас — при 80 км/ч).
Первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил «Известиям», что новая редакция документа будет приниматься уже после выборов в Госдуму.
— Внутри правительства до сих пор нет согласия между ведомствами по поводу некоторых положений КоАП. Это касается меры наказаний по определенным правонарушениям. Поэтому принимать новый кодекс будет уже следующий созыв Госдумы, — сказал парламентарий.
Депутат считает, что новые нормы будут гораздо жестче, чем действующая редакция.
— Часть кабмина настроена на ужесточение наказания, именно поэтому в Госдуме считают его излишне репрессивным. Когда его внесут в парламент, мы будем с этим разбираться, — заявил депутат.
Попытка номер три
Третья редакция может стать окончательной, считают эксперты.
— Думаю, что главная проблема, из-за которой переносятся сроки рассмотрения КоАП в Госдуме, в том, что новые нормы со штрафами будут непопулярны у населения, особенно если речь идет об их ужесточении, — заявил «Известиям» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
По его мнению, логично, что новая редакция будет рассмотрена Госдумой после сентябрьских выборов, так как сейчас это может сказаться на рейтинге власти. Эксперт считает, что если бы речь шла о снижении наказания или массовой отмене штрафов, то КоАП приняли бы гораздо оперативнее.
— Очевидно, что сейчас есть экономическая целесообразность в повышении штрафов, за счет которых можно пополнить бюджет, пострадавший из-за пандемии. Но перед выборами в Госдуму принимать КоАП небезопасно, так как есть риски роста недовольства населения, — согласен политолог Дмитрий Фетисов.
Подготовить концепцию нового КоАП Минюсту еще в марте 2019 года поручил на тот момент премьер Дмитрий Медведев. Тогда он обратил внимание на громоздкость и сложность применения действующего кодекса, на который «без слез смотреть уже невозможно».
Первая редакция нового КоАП и Процессуального кодекса об административных правонарушениях была представлена для общественного обсуждения 30 января прошлого года. Однако тут же ее раскритиковали политики, правозащитники и эксперты. Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сравнил их с «репрессивной машиной для дополнительных поборов с населения». А премьер Михаил Мишустин назвал предложенные суммы штрафов непосильными для граждан. В итоге от этой версии законопроектов Минюст решил отказаться.
Вторая редакция законопроектов была представлена в первых числах июня. Несмотря на то что в ней Минюст отказался от увеличения штрафов, сохранил сроки давности привлечения к ответственности и включил в проект нового КоАП принцип презумпции невиновности, критики новых норм не убавилось. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что они непонятны, поэтому создают возможности для злоупотреблений.