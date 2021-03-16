Сдать нормы: переработке подверглись все части новой редакции КоАП

Минюсту пришлось в третий раз полностью переписать новую редакцию КоАП . Как рассказали «Известиям» в ведомстве, на общественное обсуждение переработанный кодекс будет вынесен в апреле . В рабочей группе считают, что новый документ будет мягче действующего, однако ряд статей в нем всё же будет ужесточен. Документ будет принят уже новым созывом парламента — после сентябрьских выборов, сообщили «Известиям» в Госдуме . Эксперты считают эти сроки логичными, так как сейчас ужесточение ряда мер не пойдет на пользу рейтингам партий.

Долго, но качественно

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минюста, новая редакция Кодекса об административных нарушениях (КоАП) может быть представлена в апреле.

— В настоящее время продолжается подготовка проекта нового КоАП и связанных с ним проектов федеральных законов. По сравнению с версией, представленной для общественного обсуждения в мае 2020 года, все части проекта нового КоАП подверглись переработке . В апреле текущего года в целях информирования о ходе проводимой Минюстом России работы планируется разместить общую часть проекта нового КоАП в информационно-телекоммуникационной сети интернет, — сообщили «Известиям» в министерстве.

Также там уточнили, что работа над особенной частью (предусматривает составы административных правонарушений. — «Известия») нового кодекса в настоящее время ведется на площадке межведомственной группы с привлечением заинтересованных органов госвласти, научного и бизнес-сообщества, а также общественных организаций.

Сдать нормы Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

По окончании этой работы документ будет в установленном порядке представлен в кабмин, уточнили в пресс-службе.

Как рассказал «Известиям» член межведомственной группы при правительстве, которая участвует в подготовке документа, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, сдвиг сроков положительно скажется на качественной проработке кодекса . Изначально новая версия, а точнее вторая редакция, должна была вступить в силу с 1 января этого года.

— С точки зрения расширения перечня случаев освобождения от ответственности и введения возможности освобождения от наказания, учета смягчающих обстоятельств при назначении административного наказания новая редакция КоАП будет мягче . Кодекс будет носить более профилактическую направленность, потому что самое главное — это добиться исполнения законодательства гражданами, — пояснил парламентарий.

По его словам, в новой редакции сокращено количество составов, при которых к правонарушителям может применяться административный арест (с 70 до 50), и значительно увеличено число случаев применения предупреждения.

Сдать нормы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Вместе с тем он обратил внимание на то, что за время разработки кодекса Госдума приняла в действующий КоАП множество ужесточающих поправок, которые, очевидно, найдут отражение в новой редакции. Поэтому говорить о том, что ужесточений совсем не будет, нельзя , уточнил Дмитрий Вяткин.

Также он пояснил, что для автовладельцев усиление ответственности произойдет только за грубые нарушения, совершенные неоднократно. А вот от нашумевшего в СМИ наказания за превышение скорости после общественного обсуждения решено было отказаться.

Изначально штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч должен был увеличиться с 500 до 3 тыс. рублей, за превышение на 40–60 км/ч — с 1–1,5 тыс. до 4 тыс. рублей. Среди самых суровых мер — штраф 5 тыс. рублей или лишение прав до полугода — может применяться уже при превышении на 60 км/ч (сейчас — при 80 км/ч).

Первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил «Известиям», что новая редакция документа будет приниматься уже после выборов в Госдуму .

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— Внутри правительства до сих пор нет согласия между ведомствами по поводу некоторых положений КоАП. Это касается меры наказаний по определенным правонарушениям. Поэтому принимать новый кодекс будет уже следующий созыв Госдумы, — сказал парламентарий.

Депутат считает, что новые нормы будут гораздо жестче, чем действующая редакция .

— Часть кабмина настроена на ужесточение наказания, именно поэтому в Госдуме считают его излишне репрессивным . Когда его внесут в парламент, мы будем с этим разбираться, — заявил депутат.

Попытка номер три

Третья редакция может стать окончательной, считают эксперты.

— Думаю, что главная проблема, из-за которой переносятся сроки рассмотрения КоАП в Госдуме, в том, что новые нормы со штрафами будут непопулярны у населения , особенно если речь идет об их ужесточении, — заявил «Известиям» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Сдать нормы Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ

По его мнению, логично, что новая редакция будет рассмотрена Госдумой после сентябрьских выборов, так как сейчас это может сказаться на рейтинге власти . Эксперт считает, что если бы речь шла о снижении наказания или массовой отмене штрафов, то КоАП приняли бы гораздо оперативнее.

— Очевидно, что сейчас есть экономическая целесообразность в повышении штрафов, за счет которых можно пополнить бюджет, пострадавший из-за пандемии . Но перед выборами в Госдуму принимать КоАП небезопасно, так как есть риски роста недовольства населения, — согласен политолог Дмитрий Фетисов.

Подготовить концепцию нового КоАП Минюсту еще в марте 2019 года поручил на тот момент премьер Дмитрий Медведев . Тогда он обратил внимание на громоздкость и сложность применения действующего кодекса, на который «без слез смотреть уже невозможно» .

Первая редакция нового КоАП и Процессуального кодекса об административных правонарушениях была представлена для общественного обсуждения 30 января прошлого года . Однако тут же ее раскритиковали политики, правозащитники и эксперты. Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сравнил их с «репрессивной машиной для дополнительных поборов с населения» . А премьер Михаил Мишустин назвал предложенные суммы штрафов непосильными для граждан. В итоге от этой версии законопроектов Минюст решил отказаться.

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