Аварийная инновация: в РФ готовят наказание за повреждение газовых объектов

За незаконные работы в зонах газовых объектов предложили привлекать к ответственности . Соответствующие поправки в КоАП разрабатывают в Госдуме, рассказали «Известиям» в профильном комитете нижней палаты парламента. В кодекс внесут понятие газораспределительных сетей, которые сегодня вне правового поля, пояснили в ГД. Ежегодный ущерб от аварий на таких объектах может достигать 100 млн рублей. Среди наиболее распространенных нарушений — самовольное подключение к газораспределительным сетям, несогласованная сельскохозяйственная деятельность и строительство вблизи промышленных объектов. Они нередко приводят к серьезным авариям, оставляющим население без газа, а в наиболее тяжелых случаях приводящим к человеческим жертвам.

Без регламента

В Госдуме разрабатывают поправки в законодательство, которые позволят привлекать к административной ответственности за незаконные работы в зонах газораспределительных сетей. Эта мера позволит сократить число нарушений и аварий на объектах, сказал «Известиям» заместитель председателя комитета ГД по энергетике, руководитель рабочей группы по разработке Николай Петрунин.

Аварийная инновация Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Сегодня в законодательстве есть ответственность за нарушения требований к проведению работ в охранных зонах магистральных газопроводов. А охранные зоны сетей газораспределения оказались нерегламентированными . О них в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) ничего не сказано. И поэтому перед правоприменителями встает вопрос: как привлекать к ответственности за такие нарушения и привлекать ли вообще, — заявил «Известиям» депутат.

Он отметил, что для исключения трудностей с квалификацией дел рабочая группа при комитете ГД по энергетике планирует подготовить поправки в действующую редакцию ст. 11.20.1 КоАП. Текст законопроекта пока в разработке, пояснил депутат.

В Госдуме намерены подойти к вопросу внесения изменений в законодательство основательно, в частности, проработать вопрос о соразмерности наказания, добавил Николай Петрунин. Нарушения в зоне газопровода высокого давления — это одна степень общественной опасности, в зоне низкого — другая, пояснил он. Документ планируется согласовать со всеми отраслевыми министерствами, ведомствами и компаниями, добавил парламентарий.

В 2014 году КоАП РФ был дополнен статьей, предусматривающей административную ответственность за нарушение запретов или несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов. За нарушения предусматривается штраф от 50 до 100 тыс. рублей для граждан, от 500 до 800 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, и от 500 тыс. до 2,5 млн рублей для юрлиц. О газораспределительных сетях в КоАП пока ничего не говорится.

Сегодня из-за пробелов в законодательстве при квалификации правонарушений в отношении охранных зон газовых объектов усложняется привлечение к ответственности виновных в суде , сказал «Известиям» источник в отрасли. При этом наиболее распространенными нарушениями в охранных зонах являются самовольное подключение к газораспределительным сетям, а также несогласованная сельскохозяйственная деятельность и строительство вблизи промышленных объектов.

Аварийная инновация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Чаще нарушителями становятся организации, у которых есть ресурсы и техника для проведения масштабных работ, угрожающих газовой инфраструктуре, добавил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

— Маловероятно, что граждане массово осуществляют земляные работы на таких объектах, которые могут привести к авариям на газовых объектах — скорее речь может идти о действиях юридических лиц. Различные трубопроводы расположены на значительной глубине и защищены определенным образом, у физических лиц, как правило, нет возможности добраться к ним без специальной техники, — заявил эксперт.

По словам аналитика, некоторые организации не придают значения предупреждениям о том, что на участке находится трубопровод, или могут быть уверены в том, что они ведут работы вне участка его нахождения. Это зачастую приводит к авариям, добавил Дмитрий Баранов.

В зоне риска

Охранные зоны вокруг газораспределительных сетей зависят от давления в газопроводе, сообщили «Известиям» в Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» (РГО). 12 атмосфер — высокое давление, до шести атмосфер — среднее, до трех — низкое. Охранная зона вокруг газопровода с высоким давлением составляет три метра в каждую сторону. И уменьшается прямо пропорционально понижению давления, пояснили в союзе. Сегодня газораспределительные компании ведут работу по проверке этих зон вокруг уже построенных сетей, добавили там.

Как правило, основные нарушения на охранных зонах газопроводов происходят со стороны телекоммуникационных и электрических компаний, которые протягивают там свои кабели.

— Все подобные нарушения, в том числе связанные с постройками в охранных зонах, решаются в судебном порядке. Внесение в КоАП понятия газораспределительных сетей должно облегчить и, главное, ускорить принятие судебных решений , — считают в РГО.

Аварийная инновация Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По всей стране ежегодно происходят сотни аварий на подобных объектах, нередко они оставляют население без газа и наносят многомиллионный ущерб. Наиболее крупные происшествия приводят к человеческим жертвам, отметил представитель ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Одна из наиболее крупных аварий произошла в июле 2019 года на «Северной» ТЭЦ-27 в Мытищах в 1 км от Москвы, добавил он. Тогда пострадали более 10 человек, один погиб.

В целом за 2019 год на опасных производственных объектах, эксплуатируемых газораспределительными организациями, входящими в «Газпром межрегионгаз», произошло 438 аварий и инцидентов, сообщили в рабочей группе при комитете ГД по энергетике. Из них 150 (34%) — по причинам проведения несанкционированных земляных работ в охранных зонах сетей газораспределения, материальный ущерб составил 18,67 млн рублей. За девять месяцев 2020 года число аварий и инцидентов составило 326, из них при проведении несанкционированных земляных работ — 117 (36%), материальный ущерб достиг 14,4 млн рублей.

По данным источника «Известий» в отрасли, сегодня «Газпром межрегионгаз» занимает около половины инфраструктуры газораспределительных сетей.

Также значимую часть газораспределительных сетей России представляет инфраструктура муниципалитетов и небольших газораспределительных организаций, указал Андрей Лобода.

— Сложно определить точный ущерб от аварий на таких объектах в масштабе всей страны, но он может составлять до 100 млн рублей в год , — сказал он.

Это связано с тем, что муниципальная инфраструктура, как правило, более изношена и еще в большей степени подвержена поломкам, заключил эксперт.

В Ростехнадзоре и Минэнерго на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.