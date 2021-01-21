Зверский накал: права животных защитят еще и в КоАП

В КоАП намерены внести наказание за жестокое обращение с животными — речь идет о нескольких новых составах преступления, которые не прописаны в Уголовном кодексе . Как выяснили «Известия», законопроект с этими поправками уже внесен Минюстом в правительство, а в марте может поступить в Госдуму. В профильном комитете парламента по экологии, а также во фракциях инициативу поддерживают. По мнению депутатов, это позволит наказать тех, кто сегодня уходит от уголовной ответственности, так как она подразумевает только причинение тяжкого вреда животным .

По любому составу

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минюста, в правительство внесен законопроект «Об изменениях в КоАП в части установления ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными». Документом предлагается появление в России административного наказания за шесть новых составов преступления, в числе которых жестокое обращение с животными, несоблюдение требований к содержанию, а также к использованию животных в культурно-зрелищных целях.

Зверский накал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Штраф за эти нарушения может составить от 3 до 150 тыс. рублей в зависимости от тяжести и лица (физического, юридического или должностного), которое совершило эти действия. При этом под наказание не попадут владельцы животных, запрещенных к содержанию, если они приобрели их до 1 января 2020 года.

— Законопроект разработан во исполнение поручения, которое было дано по результатам встречи президента РФ с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных, 5 июня 2020 года, — отметили в пресс-службе Минюста.

Как уточнили в ведомстве, принятие законопроекта позволит повысить эффективность соблюдения требований законодательства в этой области, что, в свою очередь, будет способствовать достижению целей защиты животных и обеспечения безопасности, а также законных интересов граждан при обращении с животными.

В пресс-службе правительства не стали называть точные сроки внесения законопроекта в Госдуму, отметив, что документ будет рассмотрен в установленном порядке. Однако, как сообщил «Известиям» глава профильного комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, инициатива может поступить в парламент уже весной .

— Мы поддерживаем и приветствуем законопроект. Еще в декабре прошлого года комитет направил и свои предложения в Минюст, которые вошли в этот документ. Очевидно, что чем раньше он будет принят, тем лучше. Сегодня представитель Минюста сообщил нам, что в Госдуму он может поступить в марте, — рассказал парламентарий.

По его словам, депутаты предлагают увеличить количество прописанных в нем составов вдвое.

— Обязательно отдельно нужно включить норму о наказании за избавление от питомцев. Сегодня есть такая проблема в отношении собак и кошек, которых выбрасывают в основном осенью, когда люди уезжают с дач и огородов. Также предлагается ввести отдельную ответственность за организацию боев животных , так как в ряде регионов существует такая форма досуга. Но это варварство, дикость и средневековье, — пояснил Владимир Бурматов.

Зверский накал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Также депутат предлагает наказывать за пропаганду и призывы к жестокому обращению с животными . По его словам, комитетом были проведены консультации с Минюстом, в ходе которых было решено внести эти поправки на нулевых чтениях или ко второму чтению законопроекта, чтобы ускорить его рассмотрение.

Почему мало УК

Законопроект готовы поддержать во всех фракциях Госдумы. Сегодня в Уголовном кодексе есть нормы за жестокое обращение с животными и предусмотрено серьезное наказание . В том числе штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы и исправительные работы, ограничение свободы на срок до года, арест на шесть месяцев и лишение свободы на срок до трех лет. Если деяние было совершено группой лиц, по предварительному сговору, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в интернете или в отношении нескольких животных, штраф возрастает до 300 тыс. рублей, а срок лишения свободы до пяти лет .

Зверский накал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Однако привлекать по этим нормам можно только в случае нанесения животным тяжкого вреда, например, повлекшего смерть питомца. Но те, кто просто издеваются над животным и не подпадают под эту статью, тоже заслуживают наказания . Мы должны пресечь любое издевательство над нашими меньшими братьями, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Во фракции ЛДПР отметили, что у нее выстроены длительные и доверительные отношения с зоозащитниками, поэтому эта проблематика партии хорошо знакома.

— К сожалению, существующая уголовная ответственность за жестокое обращение с животными полноценно не работает . Правоохранители часто отказываются от таких дел, так как им сложно доказать виновность или привлечь к ответственности, например, из-за возраста, — пояснил «Известиям» зампред фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

По его словам, появление административной ответственности будет способствовать наведению порядка в этой сфере. Хотя окончательное решение фракция примет только после того, как ознакомится с законопроектом. Поддерживают инициативу и в КПРФ.

Зверский накал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Не всегда за какие-то действия в отношении животных нужно сразу возбуждать уголовное дело. Но в части эффективности наказания, думаю, что помимо штрафов или тюремных сроков нужно обязательно вводить принудительные общественные работы. Чтобы этого негодяя, публично все видели и осуждали, — считает член фракции, глава комитета по региональной политике Николай Харитонов.