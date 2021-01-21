Зверский накал: права животных защитят еще и в КоАП
В КоАП намерены внести наказание за жестокое обращение с животными — речь идет о нескольких новых составах преступления, которые не прописаны в Уголовном кодексе. Как выяснили «Известия», законопроект с этими поправками уже внесен Минюстом в правительство, а в марте может поступить в Госдуму. В профильном комитете парламента по экологии, а также во фракциях инициативу поддерживают. По мнению депутатов, это позволит наказать тех, кто сегодня уходит от уголовной ответственности, так как она подразумевает только причинение тяжкого вреда животным.
По любому составу
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минюста, в правительство внесен законопроект «Об изменениях в КоАП в части установления ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными». Документом предлагается появление в России административного наказания за шесть новых составов преступления, в числе которых жестокое обращение с животными, несоблюдение требований к содержанию, а также к использованию животных в культурно-зрелищных целях.
Штраф за эти нарушения может составить от 3 до 150 тыс. рублей в зависимости от тяжести и лица (физического, юридического или должностного), которое совершило эти действия. При этом под наказание не попадут владельцы животных, запрещенных к содержанию, если они приобрели их до 1 января 2020 года.
— Законопроект разработан во исполнение поручения, которое было дано по результатам встречи президента РФ с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных, 5 июня 2020 года, — отметили в пресс-службе Минюста.
Как уточнили в ведомстве, принятие законопроекта позволит повысить эффективность соблюдения требований законодательства в этой области, что, в свою очередь, будет способствовать достижению целей защиты животных и обеспечения безопасности, а также законных интересов граждан при обращении с животными.
В пресс-службе правительства не стали называть точные сроки внесения законопроекта в Госдуму, отметив, что документ будет рассмотрен в установленном порядке. Однако, как сообщил «Известиям» глава профильного комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, инициатива может поступить в парламент уже весной.
— Мы поддерживаем и приветствуем законопроект. Еще в декабре прошлого года комитет направил и свои предложения в Минюст, которые вошли в этот документ. Очевидно, что чем раньше он будет принят, тем лучше. Сегодня представитель Минюста сообщил нам, что в Госдуму он может поступить в марте, — рассказал парламентарий.
По его словам, депутаты предлагают увеличить количество прописанных в нем составов вдвое.
— Обязательно отдельно нужно включить норму о наказании за избавление от питомцев. Сегодня есть такая проблема в отношении собак и кошек, которых выбрасывают в основном осенью, когда люди уезжают с дач и огородов. Также предлагается ввести отдельную ответственность за организацию боев животных, так как в ряде регионов существует такая форма досуга. Но это варварство, дикость и средневековье, — пояснил Владимир Бурматов.
Также депутат предлагает наказывать за пропаганду и призывы к жестокому обращению с животными. По его словам, комитетом были проведены консультации с Минюстом, в ходе которых было решено внести эти поправки на нулевых чтениях или ко второму чтению законопроекта, чтобы ускорить его рассмотрение.
Почему мало УК
Законопроект готовы поддержать во всех фракциях Госдумы. Сегодня в Уголовном кодексе есть нормы за жестокое обращение с животными и предусмотрено серьезное наказание. В том числе штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы и исправительные работы, ограничение свободы на срок до года, арест на шесть месяцев и лишение свободы на срок до трех лет. Если деяние было совершено группой лиц, по предварительному сговору, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в интернете или в отношении нескольких животных, штраф возрастает до 300 тыс. рублей, а срок лишения свободы до пяти лет.
— Однако привлекать по этим нормам можно только в случае нанесения животным тяжкого вреда, например, повлекшего смерть питомца. Но те, кто просто издеваются над животным и не подпадают под эту статью, тоже заслуживают наказания. Мы должны пресечь любое издевательство над нашими меньшими братьями, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.
Во фракции ЛДПР отметили, что у нее выстроены длительные и доверительные отношения с зоозащитниками, поэтому эта проблематика партии хорошо знакома.
— К сожалению, существующая уголовная ответственность за жестокое обращение с животными полноценно не работает. Правоохранители часто отказываются от таких дел, так как им сложно доказать виновность или привлечь к ответственности, например, из-за возраста, — пояснил «Известиям» зампред фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.
По его словам, появление административной ответственности будет способствовать наведению порядка в этой сфере. Хотя окончательное решение фракция примет только после того, как ознакомится с законопроектом. Поддерживают инициативу и в КПРФ.
— Не всегда за какие-то действия в отношении животных нужно сразу возбуждать уголовное дело. Но в части эффективности наказания, думаю, что помимо штрафов или тюремных сроков нужно обязательно вводить принудительные общественные работы. Чтобы этого негодяя, публично все видели и осуждали, — считает член фракции, глава комитета по региональной политике Николай Харитонов.
Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев сообщил, что ему пока неизвестно о законопроекте, но он согласен с тем, что сегодня многие уходят от уголовной ответственности, так как не подпадают под действующую ст. 245 УК. Кроме того, по его словам, действительно, собрать доказательства правоохранительным органам по этим делам очень сложно. А поскольку речь идет о животных, а не о людях, существует установка, что даже за самые жестокие преступления виновные не несут ответственности. Поэтому важно, чтобы после появления новых норм не осталось только административное наказание, отметил эксперт.