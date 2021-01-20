Дог-контент: Генпрокуратуру просят проверить действия властей Улан-Удэ

Депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с просьбой организовать проверку действий властей Улан-Удэ на предмет исполнения закона об ответственном обращении с животными. Мэрия города ранее заявила о необходимости приостановить его до тех пор, пока не введут обязательную стерилизацию домашних животных их владельцами и налог на содержание собак. Проблема обострилась в регионе после того, как там за последние полтора месяца собаки дважды напали на местных жителей. Тогда же зоозащитники сообщали «Известиям» о зачистках города от бездомных собак. В региональном управлении ветеринарии считают, что разрешить гуманное умерщвление агрессивных животных просто необходимо. Сейчас по закону их должны пожизненно содержать в приютах.

Местная специфика

Депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с жалобой на неисполнение федерального закона об ответственном обращении с животными в Улан-Удэ, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее в мэрии Улан-Удэ заявили, что считают необходимым приостановить действие отдельных пунктов федерального закона в части, связанной с режимом «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск». Предложения об этом были направлены главе Бурятии Алексею Цыденову. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем Instagram .

Дог-контент_1 Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

— Какие еще законы нужно приостановить в Бурятии? Может быть, действие Конституции там тоже нужно приостановить? — возмутился Владимир Бурматов (в обновленном Основном законе впервые обозначена тема защиты животных. В поправке к ст. 114 прописано, что правительство России обязано формировать в обществе ответственное отношение к животным. — «Известия»).

По словам депутата, местные власти не позаботились о строительстве приютов для бездомных животных и сейчас ищут этому оправдание.

— Они были обязаны построить приюты. Сейчас они пытаются прикрыть свое бездействие. Если у них собаки стали нападать на людей, наказывать нужно муниципальных чиновников, — подчеркнул Владимир Бурматов.

В конце 2020-го и начале 2021 года в Улан-Удэ произошли два случая нападения собак на жителей города. В декабре стая едва не загрызла насмерть 20-летнюю девушку, а в январе собаки покусали 11-летнего мальчика.

Тогда же зоозащитники заявили, что в городе ведется зачистка животных под предлогом борьбы с бешенством.

Дог-контент_2 Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

— Закон позволяет умерщвлять отловленных животных, только если они содержатся в приютах, при этом уже нежизнеспособны, испытывают непереносимые физические страдания, неизлечимо больны или страдают от неизлечимых последствий острой травмы, — напомнил «Известиям» управляющий партнер юридической фирмы Zharov Group Евгений Жаров.

По его словам, если закон субъекта противоречит федеральному законодательству, то он не применяется при рассмотрении конкретного дела, а в конечном итоге оспаривается и отменяется в Верховном суде РФ.

Если выяснится, что власти не препятствовали жестокому обращению с животными, в их действиях могут быть усмотрены признаки превышения должностных полномочий, то есть преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, добавил управляющий партнер AVG Company Алексей Гавришев.

Нападение собак

Позиция властей Улан-Удэ, изложенная на странице мэра в Instagram , сводится к тому, что закон нужно приостановить, пока не будет принят ряд мер. Так, владельцы домашних собак должны в обязательном порядке стерилизовать своих питомцев (за исключением случаев разведения породистых собак) и оплатить сбор на собак (в форме налога на имущество) — эти средства пойдут на обеспечение мероприятий по обращению с безнадзорными животными. Необходимо также организовать приобретение и содержание собак свыше 25 см в холке по особым разрешениям.

Как пояснил «Известиям» зампред комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Владимир Соснин, такое решение было принято после участившихся случаев нападения животных на людей.

— Поступают обращения граждан о том, что на людей нападают животные, в том числе те, которые прошли процесс стерилизации и были выпущены обратно. Администрация города Улан-Удэ собрала замечания и предложения и направила их в адрес главы Республики Бурятия, — рассказал Владимир Соснин.

Дог-контент_4 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В управлении ветеринарии Бурятии «Известиям» сообщили, что считают целесообразной корректировку федерального закона № 498-ФЗ об ответственном обращении с животными. Они видят необходимость введения безвозвратного отлова животных с последующим умерщвлением гуманными методами агрессивных, а также родившихся и выросших в условиях улицы особей — сейчас закон предусматривает содержание агрессивных животных в приюте пожизненно.

Власти республики считают необходимым разработать и утвердить положения о проведении оценки численности бездомных животных, подлежащих отлову, с учетом специфических условий регионов, а также создать единую информационную систему для ведения учета животных, нормативные правовые акты на федеральном уровне по определению агрессивности животных без владельцев.

«Известия» направили запрос в Минприроды с просьбой прокомментировать местную трактовку закона о бережном отношении к животным.

Нужна стерилизация

Предложение властей Бурятии умерщвлять агрессивных особей гуманными методами подпадает под ст. 245 УК о жестоком обращении с животными, считает Владимир Бурматов. По его мнению, руководителей муниципалитета стоит привлечь к дисциплинарной ответственности. Убийство не может быть гуманным. Животных обязаны содержать в приютах, как это диктует закон.

Зоозащитники скорее склоняются к позиции властей Бурятии, которые сводятся к обязательной стерилизации домашних животных. В противном случае численность безнадзорных собак и кошек может стать неконтролируемой. Например, в Якутске, по данным местных властей, сегодня насчитывается уже порядка 10 тыс. бездомных животных, в основном собак, отметила президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова.

— Всё, что сегодня делается в стране с бездомными животными, — неэффективная борьба со следствием проблемы. Мы годами об этом говорим. Необходимо, чтобы внутри закона был заложен жесткий механизм, ограничивающий разведение животных. В мире гуманное отношение выглядит иначе. Если человек не стерилизует животных, то платит огромные налоги, — подчеркнула Ирина Новожилова. — Невозможно начать строить здание с десятого этажа. Так и проблему бездомных животных можно решить, только перекрыв бесконтрольное размножение.

При этом массовая стерилизация животных, считают зоозащитники, будет иметь эффект, только если ее сделают бесплатной.

В теории миллионы рублей, которые приходится тратить на отлов, можно направить на программу стерилизации в частные ветеринарные клиники, отмечал ранее в беседе с «Известиями» ветеринар Карен Даллакян.

Тотальный учет

Сейчас Минприроды разрабатывает федеральный проект, предусматривающий создание в стране сети типовых приютов для бездомных животных, писали «Известия». Предусматривается предоставление регионам на эти цели субсидий из бюджета. Зоозащитники считают, что эта мера может помочь регионам ускорить работу по строительству приютов.

Минсельхоз, в свою очередь, в конце 2020 года внес в правительство РФ законопроект о маркировании и учете животных. Учет будет осуществляться безвозмездно специалистами в области ветеринарии, которые будут вносить сведения о маркированных животных в единую государственную информационную систему в области ветеринарии. Владельцы смогут выбирать типы средств маркирования животных, маркировать их самостоятельно либо с привлечением иных лиц.

Дог-контент_3 Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Эта мера действительно может способствовать взятию под контроль размножение. Но это должно быть именно чипирование, а не ношение ошейников и других меток, которые можно легко снять. Кроме того, чипирование должно быть доступно всем. При этом выполнять действие закона об ответственном обращении с животными безусловно обязаны все регионы, — заключил председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких.

Ранее в Минсельхозе «Известиям» сообщали, что говорить о конкретных сроках введения централизованного маркирования и учета животных до момента принятия законопроекта и подготовки соответствующего постановления правительства РФ преждевременно.