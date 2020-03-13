Без шума и пены: как обезопасить себя от бешенства

С началом теплого сезона повышается риск распространения бешенства: сказывается повышение активности диких животных, а также рост числа людей, которые отправляются за город в том числе с домашними питомцами. Само заболевание является летальным и неизлечимым, в том числе для человека. Ранее Роспотребнадзор предупреждал, что в некоторых регионах России обстановка по нему остается сложной. Этой весной бешенство также оказалось на слуху на фоне громкого скандала в Якутске, где из-за подозрения на заболевание усыпили более сотни животных в городском приюте. Как опознать заболевшее животное, почему пена — важный, но необязательный признак, что делать при встрече с ним и как обезопасить себя и своих питомцев — в материале «Известий».

Абсолютно смертельная болезнь

Бешенство — острая инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему и приводит к летальному исходу и у людей, и у животных. Последние являются ее переносчиками, именно от них может заразиться человек в том числе через домашних животных, которым не была сделана прививка.

По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь встречается более чем в 150 странах мира и присутствует на всех континентах, кроме Антарктиды. Ежегодно она становится причиной смерти десятков тысяч человек (по последним оценкам ВОЗ, опубликованным, правда, еще в 2017 году, речь шла примерно о 60 тыс. человек).

По большей части смертность приходится на страны Африки и Азии, однако случаи летального исхода у людей встречаются и в других странах. В России, по данным Роспотребнадзора, с 2012 года к концу лета 2019-го было зафиксировано 30 таких случаев. При этом в ведомстве подчеркнули, что ситуация с этим заболеванием в стране сложная.

Без шума и пены Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«В последние годы на большинстве территорий Российской Федерации отмечается ухудшение эпизоотической обстановки по бешенству; появляются новые очаги в дикой природе; увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах. (...) В связи с тем, что на протяжении последних десятилетий в стране отмечается неблагополучная эпизоотическая ситуация по бешенству, остается чрезвычайно высокой опасность заражения людей», — говорилось в сообщении ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре напоминали, что бешенство — «абсолютно смертельное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом». Всего ежегодно от нападений животных в стране страдают 400–450 тыс. человек, в антирабическом лечении, то есть вакцинации, затем нуждаются около половины из них.

По данным ВОЗ, в зоне риска оказываются дети в возрасте до 15 лет — на их долю, по данным организации, к 2018 году приходилось до 40% укусов.

Хотя лечить само заболевание в мире действительно не умеют, снизить вероятность заболевания успешно позволяют профилактические меры, поэтому всё зависит от того, как быстро человек обратиться к врачу после контакта с животным, которое могло быть переносчиком болезни.

Риск заразиться бешенством возрастает с наступлением теплой погоды, когда дикие животные становятся более активными, а люди выезжают за город — в том числе с домашними животными, которые находятся на свободном выгуле.

Существуют также меры профилактики заболевания среди диких животных — это прежде всего специальные съедобные вакцины, которые раскладывают в лесу. Однако такие меры нередко бывают недостаточными или несвоевременными, пояснил «Известиям» Павел Рахманин, кандидат ветеринарных наук, директор Института биотехнологий ветеринарной медицины.

Без шума и пены Фото: Depositphotos

— У нас не всегда выделяются средства на вакцинопрофилактику диких животных от бешенства. Или бывает, что средства выделяются, но не тогда, когда они необходимы, — это весна и осень, когда снега нет, а температура не слишком жаркая, — отметил собеседник издания.

В этом году еще с середины февраля раскладывать специальные вакцины начали в отдельных регионах, в том числе в охотхозяйствах Владимирской области, с марта — в Нижегородской области и Приамурье.

Такая профилактика позволяет снизить вероятность распространения заболевания, но не гарантирует защиты для людей, поскольку отследить, какие животные съели вакцину, не представляется возможным. То есть при любых контактах с дикими животными, которые могут быть носителями инфекции, всё равно необходимо будет обратиться к врачу.

Как определить переносчика

Одна из ключевых рекомендаций специалистов — избегать контакта с бездомными, непривитыми или дикими животными.

Люди чаще всего заражаются бешенством от собак — по данным ВОЗ, на них приходится до 90% случаев. По другим данным, в России — около 60% случаев.

Но главными переносчиками в действительности являются не собаки, а дикие животные. Стоит учитывать, что заболевание чаще встречается у представителей определенных видов, которые считаются наиболее вероятными распространителями.

Статистика по странам может меняться, но в России это прежде всего лисы, енотовидные собаки, иногда грызуны или ежи . Роспотребнадзор также указывает, что переносчиками заболевания иногда могут являться волки . Однако не исключены случаи, когда бешенством заболевают и представители других видов, с которыми бешенство обычно не связывают, — например, крупный рогатый скот, — после контакта с зараженными животными.

В 2019 году, в частности, ведомство отметило увеличение поголовья заболевших сельскохозяйственных животных в Московской, Тверской, Рязанской, Курской, Брянской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Липецкой областях, в Красноярском крае и Бурятии.

Вирус поражает нервную систему, поэтому главным поводом насторожиться является нестандартное поведение животного , рассказала «Известиям» Вероника Матюшина, создательница центра реабилитации диких животных «Феникс».

Без шума и пены Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Если дикое животное, особенно из тех, которые являются частыми переносчиками, выходит к людям или на трассу, ведет себя неадекватно — слишком ласково или слишком агрессивно, — это уже серьезный признак. Такие животные могут, например, кусать предметы без разбора, потому что они в этот момент уже не контролируют свое поведение, — отметила собеседница издания.

О наличии бешенства может говорить отказ от пищи — например, когда люди пытаются подкормить пришедшее на участок животное, — и, главное, воды (заболевание также известно как водобоязнь или гидрофобия).

Один из самых известных признаков заболевания — наличие пены на морде у животного. Но в действительности она необязательно будет присутствовать.

— Пена возникает уже на финальных стадиях, когда животное умирает. Обращать внимание нужно в том числе на поблекшую шерсть или остановившийся взгляд, — объясняет Вероника Матюшина.

У некоторых животных, в том числе домашних, может также проявляться паралич.

При встрече с таким животным нельзя подходить к нему близко или пытаться отогнать его . Наоборот, нужно исключить любой контакт, после чего обратиться в ветеринарные службы. После этого животное может быть убито или усыплено в присутствии участкового, который составит протокол . Затем голову животного должны взять на обследование — несмотря на наличие симптомов, окончательно бешенство можно подтвердить только на основании анализа его мозга.

Именно желанием ликвидировать возможный очаг заболевания власти Якутска в начале марта объяснили убийство около 200 животных в городском приюте.

Но в некоторых случаях, если речь не идет о терминальной стадии, симптомы у животных могут совпадать с симптомами других излечимых заболеваний . Тогда специалисты могут усыпить его и поместить в карантин для наблюдения.

Проблема, однако, заключается в том, что подходящих карантинных помещений в России особенно на районном уровне практически не предусмотрено, поэтому такая практика почти не применяется.

Скорость реакции

Вирус передается через слюну, поэтому для заражения достаточно укуса (особенно опасными считаются укусы в голову или руки) и просто попадания слюны на кожу, где может быть открытая рана. Остановить развитие болезни можно благодаря введению вакцины и обработке раны, поэтому в этом случае решающую роль играет скорость, с которой человек обратится за помощью к врачам.

Проявиться болезнь может не сразу, а в период от недели до одного года. Чаще всего речь идет о нескольких месяцах.

«Первоначальные симптомы бешенства включают в себя повышение температуры и боль, а также необычные или необъяснимые ощущения покалывания, пощипывания или жжения (парестезия) в месте раны. По мере распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга», — отмечается на сайте ВОЗ.

По мере распространения вируса по центральной нервной системе могут проявиться также такие симптомы, как водобоязнь, аэрофобия, в некоторых случаях бешенство приводит к постепенному параличу.

Без шума и пены Фото: Depositphotos

Важно понимать, что с того момента, когда болезнь проявится, справиться с ней будет уже невозможно. В среднем течение болезни занимает около десяти дней, после этого наступает летальный исход.

— Если есть вероятность заражения, то у человека есть сутки, максимум двое на то, чтобы предотвратить возможное развитие болезни. Необходимо сразу обратиться к медикам, которые вам сделают прививку, — напоминает Вероника Матюшина.

При этом меры предосторожности нужно предпринять даже в случае, если животное выглядит здоровым, но не было вакцинировано от бешенства или об этом ничего не известно .

— Вирусоносительство может быть длительным, это зависит и от видовых особенностей животного, и от места, в которое оно было укушено. По возможности таких животных нужно помещать в карантин для наблюдения, — отмечает Павел Рахманин.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует начать с того, что сразу тщательно промыть рану с мылом и продезинфицировать ее — еще до проведения так называемой постэкспозиционной профилактики (введения вакцины или курса вакцин после укуса).

В Роспотребнадзоре напоминают, что в России прививка от бешенства делается бесплатно при наличии полиса ОМС . В некоторых случаях она также делается заранее в профилактических целях — если деятельность человека связана с повышенными рисками заражения.

Ежегодная вакцина

Несмотря на то что развившееся бешенство неизлечимо ни у людей, ни у животных, профилактические меры считаются очень эффективными .

Именно поэтому домашних питомцев необходимо вакцинировать ежегодно , желательно перед началом теплого сезона, напоминают специалисты.

— У нас многие животные находятся на самовыгуле. В этом случае отследить возможный момент заражения практически невозможно. Если кот ушел на улицу, он не расскажет вам, с кем он подрался. То же самое относится к крупному рогатому скоту — корова может заразиться в поле и стать переносчиком вируса, — объясняет Вероника Матюшина.

Без шума и пены Фото: Global Look Press/Nicolas Armer

Владелец или другие обитатели дома могут просто не узнать о том, что заразились бешенством, пока лечить болезнь не станет слишком поздно. При этом если ревакцинация проводится каждый год и выполняется компетентным специалистом, то ее действия хватит даже при сильном укусе зараженного животного, указывает Павел Рахманин.

При первых признаках наличия заболевания у домашнего животного необходимо сразу обратиться к ветеринару, не пытаясь заниматься самолечением, напоминают в Роспотребнадзоре.

Если же животное не было вакцинировано, но вступило в контакт с диким или уличным животным, необходимо немедленно обратиться на ветеринарную станцию, где ему сделают прививку и, возможно, поместят на карантин для наблюдения.