Экологи предупредили об опасности встретить медведя в Подмосковье

Министерство экологии и природопользования Московской области предупредило жителей региона об опасности встречи с медведем. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства в среду, 4 марта.

Ранее в Минэкологии поступило сообщение от жительницы Пушкинского городского округа. По ее словам, несколько ее земляков видели бурого медведя недалеко от деревни Алешино. В настоящее время сотрудники ведомства проверяют эту информацию. Если она подтвердится, то специалисты организуют отгон животного от населенных пунктов.

По данным экспертов, ранней весной эти животные могут быть крайне опасны, так как они истощены и агрессивны. «Из-за аномально теплой зимы хищники выходят из спячки раньше обычного. Не исключено, что отдельные особи вообще не залегали в берлоге», — отметили в министерстве.

В конце февраля в лесах Ростовского района Ярославской области проснулся бурый медведь. Он бродит далеко от населенных пунктов и не опасен.