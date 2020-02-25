Под Ярославлем раньше срока проснулся медведь

Бурый медведь, рано проснувшийся в лесах Ростовского района Ярославской области, бродит далеко от населенных пунктов и не опасен. Об этом 25 февраля сообщили в администрации Ростовской области.

Теплая погода «разбудила» хищника почти на полгода раньше времени, сказано на сайте местной администрации. «Это не медвежонок, а большой взрослый самец. Питаться зверю в лесу сейчас нечем, и не исключено, что медведь может появиться близ населенных пунктов. Специалисты рекомендуют жителям окрестных населенных пунктов быть настороже, а тем, кто по той или иной причине решить прогуляться по лесу, быть особенно внимательным», — предупредили власти района.

Ранее во вторник раньше положенного времени из-за теплой погоды в Московском зоопарке проснулись сурки. В ближайшее время сотрудники зоопарка начнут будить тушканчиков, а позже проснутся бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур и Аладдин.

В Гидрометцентре России текущую зиму назвали самой теплой за последние 140 лет. Синоптики утверждают, что в ближайшие дни москвичей ждут аномально высокие температуры.