Прививки от бешенства бесплатно сделают в парках и скверах Москвы

В московских парках и скверах с 23 сентября по 6 октября пройдет акция «Защити своего питомца», в рамках которой домашним животным сделают прививки против бешенства. Об этом 23 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против бешенства. 28 сентября в парках и скверах будут дежурить машины ветеринарной помощи, где можно будет привить питомца от бешенства и задать специалистам интересующие вопросы.

Сделать это можно будет в парках «Садовники», «Отрадное», «Ангарские пруды», в сквере «Надежда», сквере имени Федора Полетаева, на площади Юности, а также в парке Олимпийской деревни. Как отмечает RNS, в 2018 году 3,3 тыс. москвичей привили свыше 3 тыс. питомцев.

Отмечается, что кроме регулярно организуемых прививочных пунктов в городе заработают дополнительные мобильные прививочные пункты. Ветеринары расскажут о болезнях животных, о распространении бешенства и видах животных, водящих в группу риска. Также специалисты проведут занятия в вузах, где расскажут о профилактике бешенства в столице. Кроме этого, лекции пройдут в парке «Сокольники», в Бирюлевском дендропарке, в Перовском парке, а также в образовательном центре «Протон» детского парка «Фили», пишет «Москва 24».

1 августа 2019 года Роспотребнадзор сообщил о чрезвычайно высокой опасности заражения людей бешенством. В последние годы на большинстве российских территорий число людей, которые рискуют заразиться бешенством, не снижается.