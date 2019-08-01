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Роспотребнадзор предупредил о высоком риске заражения бешенством

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Фото: ТАСС/Zuma
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Опасность заражения людей бешенством остается чрезвычайно высокой. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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Ведомство отмечает, что в последние годы на большинстве российских территорий число лиц, подвергающихся риску заражения бешенством, не снижается. По информации Роспотребнадзора, за последние полгода более 198 тыс. человек (среди них 53 тыс. детей до 14 лет) обратились в медицинские учреждения после укусов, ослюнений или оцарапываний животными.

Количество заболевших сельскохозяйственных животных в Московской, Тверской, Рязанской, Курской, Брянской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Липецкой областях, в Красноярском крае и Республике Бурятия за последние годы возросло.

«В связи с тем, что на протяжении последних десятилетий в стране отмечается неблагополучная эпизоотическая ситуация по бешенству, остается чрезвычайно высокой опасность заражения людей», — поясняют в службе.

Ведомство напоминает, что бешенство — особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Rabies virus. Оно передается со слюной при укусе больным животным, а затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа и бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели.

Роспотребнадзор призывает незамедлительно обращаться в медицинские организации в случае укуса или оцарапывания животным, потому что антирабическое лечение — единственный способ предупредить бешенство.

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