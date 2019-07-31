Количество пострадавших от клещей выросло в Ленинградской области на 30%

В Ленинградской области в этом клещевом сезоне количество обращений к медикам возросло на 29,9% по сравнению со средним многолетним уровнем. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

В 2019 году клещи укусили 6811 человек. В том числе пострадали 1340 детей, что превышает многолетние показатели на 19%, уточняет телеканал «78».

Больше всего случаев присасывания отмечено в лесных массивах, садоводствах и на кладбищах. В Роспотребнадзоре отмечают, что вся территории Ленинградской области является эндемичной по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом.

С начала этого года клещевым энцефалитом заболели 14 человек, еще 27 заразились боррелиозом.

Ранее в июле специалисты Роспотребнадзора назвали районы Ленинградской области, где зарегистрировано больше всего укусов клещей. Это Тихвинский (1 тыс. случаев), Каширский (636), Всеволжский (569), Бокситогорский (529) и Подпорожский (480) районы.