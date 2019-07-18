Названы районы Ленобласти с самыми агрессивными клещами

Специалисты Роспотребнадзора назвали районы Ленинградской области, где зарегистрировано больше всего укусов клещей. Это Тихвинский (1 тыс. случаев), Каширский (636), Всеволжский (569), Бокситогорский (529) и Подпорожский (480) районы.

Чаще всего клещи присасываются в лесных массивах и на территории садоводств. Всего с начала сезона клещевой активности на территории региона зарегистрировали 6,232 тыс. пострадавших. Более 1 тыс. из них — это дети.

Восемь укушенных заболели клещевым энцефалитом и 11 — клещевым боррелиозом. Эксперты отмечают, что эти показатели превышают среднемноголетние уровни.

Телеканал «78» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора отмечает, что заразиться клещевым энцефалитом можно на отдыхе в лесу, работая на приусадебном участке, собирая травы и находясь на рыбалке.

Кроме того, клещей могут принести собаки и кошки. Вирус можно получить и при употреблении в пищу сырого коровьего и козьего молока.

24 мая сообщалось о первом в этом сезоне случае клещевого боррелиоза, зафиксированном в Ленинградской области.