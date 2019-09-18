Напавший в Крыму на людей волк был заражен бешенством

Волк, напавший на трех людей в районе села Перевальное в Крыму, был заражен бешенством, показало проведенное исследование. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил глава департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами министерства экологии и природных ресурсов республики Владимир Капитонов.

«Вчера нам пришел результат, исследования показали, что волк был болен бешенством. Волк был после нападения на людей застрелен», — цитирует руководителя департамента «РИА Новости».

По его словам, нападение волка на человека в этих местах является случаем крайне редким и исключительным, сообщает телеканал «360». Появление ночного хищника днем в районе трассы Симферополь-Алушта-Ялта было косвенным объяснением его болезни, отметил Капитонов.

14 сентября региональное ГУ МЧС сообщило о нападении волка. Животное покусало трех человек.

Сначала хищник пробрался на территорию частного дома и напал на собак. Хозяйка дома вышла на шум — и волк набросился на нее. Затем животное направилось вниз по реке Ангара и атаковало двух дальнобойщиков. Мужчины серьезно пострадали. Пострадавшие находятся в больнице.

Спасатели попросили жителей и гостей Крыма быть осторожными и не оставлять детей без присмотра.

В настоящее время на территории полуострова живет около 300 волков. Они пришли в Крым из Херсонской области в середине 2000-х годов.