В Якутии женщина прогнала напавшего на нее медведя криком

Жительница Якутии прогнала напавшего на нее медведя криком. Об этом 2 сентября сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Инцидент произошел в ночь на 1 сентября на территории одного из сельскохозяйственных предприятий села Арылах Мирнинского района. В полицию обратилась 28-летняя женщина, которая охраняла территорию предприятия, отмечает «Федеральное агентство новостей».

По ее словам, около полуночи она услышала шум возле складских помещений и начала кричать, чтобы напугать грабителя. Увидев удаляющийся к выходу темный силуэт, женщина начала преследовать его, пока не поняла, что это был медведь. Тогда она побежала от него, а хищник бросился за ней.

По словам правоохранителей, медведь смог догнать женщину и поцарапать ей спину. Сторож закричала, и животное убежало в лес. Пострадавшая дожидалась помощи в подсобке, уточняет телеканал «Звезда». В настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

8 августа сообщалось, что пенсионерка из Хабаровского края простояла в трясине около полутора суток, отпугивая рыком медведя.