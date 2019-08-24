Под Тверью медведь убил лошадей депутата Госдумы

Депутат Госдумы Сергей Веремеенко сообщил о гибели 12 лошадей из-за нападения медведя. Об инциденте политик рассказал в Instagram.

По его словам, хищники начали выходить к людям из лесов в Тверской области. Один из медведей вышел к конеферме и задрал более 10 лошадей.

«Медведь позадирал — правда, лошади небольшие», — рассказал Веремеенко.

Он отметил, что подобная потеря довольно ощутима для лошадиной фермы, пишет РЕН ТВ. Кроме того, депутат призвал жителей области быть осторожными из-за большого числа медведей.

23 августа сообщалось, что полиция прогнала из камчатского города четырех медведей.