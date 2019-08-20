В Канаде медведь гризли загрыз французского композитора

На севере Канады медведь гризли напал на французского композитора Жюльена Готье. Мужчина погиб, сообщил во вторник телеканал Francemusique.

44-летний Готье путешествовал по канадской Аляске со спутницей. Как рассказала биолог и фотограф Камиль Тоскани, поездка проходила в рамках культурного проекта Canoë-camping dans le grand nord canadien, sons, photos... et violoncelle! («Путешествие на каноэ по великому канадскому северу, звуки, фото... и виолончель!»). В ходе путешествия пара планировала проплыть 1,5 тыс. км вниз по реке Маккензи.

Тоскани рассказала полицейским, что животное напало на людей в ночь на 15 августа. Медведь схватил Готье за шею, когда композитор спал в палатке. Животное утащило мужчину в лес. Его тело обнаружили на следующий день.

Композитор окончил Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. С 2017 года он сотрудничал с Симфоническим оркестром Бретани, а также регулярно участвовал в мероприятиях Парижской филармонии.

Ранее в августе в финском городе Миккели поблизости со школой обнаружили медведя. Полицейские привлекли к решению проблемы экологов, чтобы совместными усилиями вернуть зверя в место его обитания.