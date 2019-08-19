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Опубликовано видео с окружившей людей группой голодных медведей

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Фото: РЕН ТВ
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Не менее 12 голодных медведей вышли к людям и столпились возле одной из машин. Видео инцидента опубликовано в соцсетях. При этом паблики Иркутска, Якутии, Камчатки и Магадана утверждают, что событие произошло именно в их регионе.

На кадрах видно, как медведи подошли близко к людям, а один из хищников вплотную приблизился к машине и встал на задние лапы в ожидании угощения.

«Медведи-попрошайки ждут подачки», — отметил автор ролика.

12 августа сообщалось, что около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке.

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