Опубликовано видео с окружившей людей группой голодных медведей

Не менее 12 голодных медведей вышли к людям и столпились возле одной из машин. Видео инцидента опубликовано в соцсетях. При этом паблики Иркутска, Якутии, Камчатки и Магадана утверждают, что событие произошло именно в их регионе.

На кадрах видно, как медведи подошли близко к людям, а один из хищников вплотную приблизился к машине и встал на задние лапы в ожидании угощения.

«Медведи-попрошайки ждут подачки», — отметил автор ролика.

12 августа сообщалось, что около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке.