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В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже

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Фото: соцсети
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В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.

В комитете ветеринарии по региону в среду, 14 августа, подтвердили эту информацию.

«Комитет организовал проверку по данному факту», — заявили агентству «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилась запись, снятая очевидцем, на которой медведь на поводке гуляет по пляжу, а затем заходит в реку и начинает плескаться в воде вместе с отдыхающими. Голос за кадром уточняет, что происходящее снято на пляже Урюпинска.

Твит_медведь_Урюпинск

Днем ранее сообщалось, что в Лесосибирске Красноярского края жители микрорайона «Лесной» стали свидетелями прогулки медвежонка по улице. В соцсетях они рассказали, что животные выходят к людям уже не в первый раз. Несмотря на то что они никого не трогают, многие родители боятся отпускать детей гулять.

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