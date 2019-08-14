В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже

В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.

В комитете ветеринарии по региону в среду, 14 августа, подтвердили эту информацию.

«Комитет организовал проверку по данному факту», — заявили агентству «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилась запись, снятая очевидцем, на которой медведь на поводке гуляет по пляжу, а затем заходит в реку и начинает плескаться в воде вместе с отдыхающими. Голос за кадром уточняет, что происходящее снято на пляже Урюпинска.

Днем ранее сообщалось, что в Лесосибирске Красноярского края жители микрорайона «Лесной» стали свидетелями прогулки медвежонка по улице. В соцсетях они рассказали, что животные выходят к людям уже не в первый раз. Несмотря на то что они никого не трогают, многие родители боятся отпускать детей гулять.