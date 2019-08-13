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Рядом с финской школой обнаружили медведя

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В финском городе Миккели поблизости со школой обнаружили медведя. Об этом 13 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную полицию.

«Медведь последовал за двумя мальчиками, которые покинули школу на велосипедах. Медведь прошел за ними около 10 м и свернул в сторону стадиона. Школа проинформирована, полиция находится в школе», — сообщило ведомство.

Полицейские привлекли к решению проблемы экологов, чтобы совместными усилиями вернуть зверя в место его обитания. В ведомстве также заявили о готовности убить медведя, если он окажется в густонаселенном районе города.

В этот же день сообщалось, что в Хабаровском крае медведь растерзал грибника.

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